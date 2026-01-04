Magia fotbalului nu are egal! Sacrificiul uluitor făcut de un fan pentru a ajunge la meciul echipei favorite: 3400 de kilometri în 43 de ore!

ADVERTISEMENT

Pentru unii fani dragostea pentru culorile clubului este mai presus decât orice sacrificiu. Așa s-ar putea descrie și povestea lui Francisco Esteves, care a ținut cu tot dinadinsul să fie prezent la meciul favoriților.

Un fan a făcut mari sacrificii pentru a fi prezent la meciul formației favorite

Cu doar câteva zile înaintea Crăciunului, mai exact în data de 21 decembrie 2025, FC Arouca, formație aflată în lupta pentru evitarea retrogradării, avea de jucat pe terenul celor de la Santa Clara.

O partidă deloc atrăgătoare între locurile 13 și 15 din campionatul Portugaliei, unde , dar dragostea pentru Arouca a lui Francisco Esteves este mai presus de orice pe lumea asta. Omul nu s-a speriat nici măcar de faptul că Santa Clara este o echipă din Insulele Azore, adică undeva aproape de mijlocul Atlanticului.

A parcurs o distanță de 3.400 de kilometri cu avionul și autobuzul, deoarece suporterul special nu are carnet de conducere. A fost pe drumuri timp de 43 de ore, adică aproape 2 zile întregi, și totul pentru a fi singurul suporter al oaspeților la acest joc. Și nici chiar rezultatul de 0-0 nu l-a dezamăgit.

Suporterul, răsplătit pentru loialitate

Imediat după ultimul fluier al arbitrului, jucătorii de la FC Arouca au mers la peluza rezervată oaspeților pentru a-l saluta pe singurul suporter aflat acolo: Francisco Esteves. Dar a fost mai mult decât un simplu salut.

Rând pe rând, fotbaliștii ”galben-negrilor” s-au apropiat de gardul despărțitor și l-au îmbrățișat pe devotatul lor suporter. ”Când i-am văzut apropiindu-se de mine, am crezut că vor face lucrul obișnuit, vor bate din palme. Iar aplauzele și recunoașterea faptului că sunt acolo m-ar fi făcut deja fericit, munca mea era terminată.

Dar când i-am văzut apropiindu-se, mi-am dat seama că voiau să mă îmbrățișeze. Nu mă așteptam niciodată să plâng de fericire. Am fost foarte fericit și de fiecare dată când mă uit la videoclip acum, o parte din mine vrea să plângă, iar cealaltă parte este încântată”, a declarat fanul, conform publicației .

Dar . După meci a fost invitat la hotel pentru o fotografie de grup, iar la revenirea acasă a primit vizita fundașului dreapta Tiago Esgaio, unul dintre căpitanii echipei, care i-a făcut un cadou de Crăciun: cel mai recent tricou al formației Arouca.

Francisco Esteves, o legendă deja pentru FC Arouca

Tânărul în vârstă de 24 de ani, care locuiește cu părinții în Vila Nova de Gaia și studiază managementul hotelier, este deja o figură cunoscută pentru toți cei care sunt aproape de formația FC Arouca.

Francisco Esteves, care face o oră pe drum și pentru a vedea meciurile favoriților de pe teren propriu, a mai fost protagonistul unui moment de pomină. În urmă cu 13 luni, chiar de ziua sa de naștere, el a parcurs 550 de kilometri cu autobuzul pentru a asista la o partidă de campionat.

Isprava sa de la meciul Farense – FC Arouca i-a impresionat extrem de tare pe conducătorii clubului. Aceștia nu au stat prea mult pe gânduri și l-au invitat pe fanul special să se întoarcă acasă în autocarul echipei.