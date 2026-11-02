Sport

Magia lui Messi lovește din nou! Gol de senzație după o fază în care și-a umilit adversarii. Video

02.11.2026 | 08:20
Magia lui Messi loveste din nou Gol de senzatie dupa o faza in care sia umilit adversarii Video
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Magia lui Messi lovește din nou! Gol de senzație după o fază în care și-a umilit adversarii. FOTO: hepa.ro
Lionel Messi continuă să sfideze trecerea timpului! Superstarul argentinian a făcut spectacol în MLS și a adus victoria lui Inter Miami, scor 2-1 cu New England Revolution, după o fază de senzație
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Ajuns la 39 de ani, Lionel Messi demonstrează încă o dată că vârsta este doar un număr. Fostul campion mondial a oferit un nou moment de magie în MLS. Ultima sa „victimă” a fost New England Revolution, echipă în fața căreia starul lui Inter Miami a reușit un gol spectaculos.

Lionel Messi, un nou gol fabulos! A adus victoria lui Inter Miami după ce și-a ridiculizat adversarii

Fotbaliștii lui New England Revolution nu au avut nicio șansă în fața lui Messi în meciul disputat în noaptea de 1 spre 2 noiembrie. Inter Miami a câștigat cu scorul de 2-1, golul decisiv fiind marcat după o fază de senzație creată de octuplul Balon de Aur. Meciul nu a fost unul deloc simplu pentru formația din Florida, care a revenit de la 0-1.

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Gazdele de pe Gillette Stadium au deschis scorul în minutul 53, prin Daniel Gazdag, iar oaspeții au egalat în minutul 69, când German Berterame a marcat cu o lovitură de cap, din pasa lui Lionel Messi. Momentul serii avea să vină însă în minutul 83.

„Decarul” și căpitanul lui Inter Miami a primit mingea la marginea careului, a trecut cu o ușurință uluitoare de trei adversari, a combinat excelent cu Telasco Segovia și a finalizat cu piciorul stâng, la colțul lungă, fără să îi dea vreo șansă lui Matt Turner, goalkeeperul de la New England Revolution.

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Execuția argentinianului a stabilit scorul final, 2-1, și a adus trei puncte extrem de importante pentru Inter Miami în lupta pentru o poziție cât mai bună înaintea play-off-ului din MLS. Pentru Lionel Messi, reușita contra lui New England Revolution a reprezentat golul cu numărul 26 în acest sezon de MLS.

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Inter Miami s-a calificat în Liga Campionilor CONCACAF

Pe lângă cele 26 de reușite din acest sezon, Lionel Messi a izbutit și 16 assist-uri și conduce clasamentul golgheterilor, rămânând astfel unul dintre principalii favoriți la câștigarea premiului MVP. Victoria lui Inter Miami a propulsat-o pe echipa lui „Kily” Gonzalez pe locul 2 în Conferința de Est, cu 59 de puncte, cu unul mai mult decât New England Revolution. Inter Miami și-a asigurat și calificarea în ediția din 2027 a CONCACAF Champions Cup, cea mai importantă competiție intercluburi din America Centrală și de Nord.

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Echipa la care evoluează și Lionel Messi va termina sezonul regulat din MLS cu o confruntare împotriva celor de la Charlotte FC, înainte de a intra în lupta pentru trofeul MLS Cup.

  • 54.112 au fost pe Gillette Stadium la meciul New England Revolution – Inter Miami 1-2
  • 26 de goluri și 16 pase decisve are Lionel Messi în actualul sezon din MLS
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