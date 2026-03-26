„Magicianul” cu 15 selecții la națională, șef de galerie la Istanbul! Tricou special purtat la Turcia – România. Foto

ADVERTISEMENT

Partida dintre Turcia și România a stârnit un interes fantastic din partea suporterilor. Nu mai puțin de 3.000 de români sunt așteptați pe Beșiktaș Arena la ora jocului. Membrii „Generației de Aur” au ajuns deja la Istanbul, însă și internaționali mai recenți vor asista la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Constantin Budescu, prezent în Piața Taksim alături de suporterii naționalei

Fotbalul românesc nu este reprezentat la Istanbul doar de jucătorii convocați de Mircea Lucescu. Membrii „Generației de Aur” vor asista la meciul de pe Beșiktaș Arena, însă și jucători ce au evoluat mai recent sub „tricolor” nu au putut rata meciul extrem de important pentru calificarea la CM 2026.

ADVERTISEMENT

FANATIK l-a surprins pe Constantin Budescu alături de suporterii români care s-au strâns la Piața Taksim. Ultima oară la Arsenal Tunari, „Budi” a ajuns în fan zone-ul echipei naționale cu aproximativ patru ore înainte de startul partidei și a petrecut timp de calitate alături de fanii care așteptau nerăbdători să ajungă pe Beșiktaș Arena.

„Magicianul” a adunat nu mai puțin de 15 selecții la echipa națională, pentru care a reușit să marcheze 5 goluri. Mai mult decât atât, de numele lui Constantin Budescu se leagă și ultima victorie a României cu Turcia, scor 2-0, din noiembrie 2017. Mijlocașul a bifat atunci 72 de minute în teren, i .

ADVERTISEMENT

Ce mesaj a transmis Constantin Budescu

Constantin Budescu este prezent cu toată familia la Istanbul și așteaptă cu nerăbdare barajul de pe Beșiktaș Arena. Cu aproximativ 8 ore înainte de fluierul de start, mijlocașul a transmis un mesaj puternic pe rețelele de socializare, în care îi încuraja din suflet pe jucătorii convocați de Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

„Hai România! În 2017 am arătat că se poate – am câștigat cu 2-0 prin muncă, unitate și încredere. Astăzi, avem aceeași șansă și aceeași forță în noi. Luptați pentru fiecare minge, jucați cu sufletul și arătați ce înseamnă spiritul românesc! Suntem alături de voi până la capăt – se poate din nou”, a fost mesajul lui Constantin Budescu.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Cum va aborda Mircea Lucescu barajul cu Turcia

. Selecționerul va miza pe serviciile lui Ionuț Radu în poartă, Rațiu și Bancu vor acoperi benzile din defensivă, ca în centru să se afle Burcă și Drăgușin. La închidere vor juca Dragomir și R. Marin, ca mijlocașii ofensivi să fie Man, Hagi și Mihăilă, toți cei trei oferindu-i suport lui Bîrligea.