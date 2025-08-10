Magicianul Robert Tudor a încălcat legea. Cu ce viteză uriașă a fost prins pe autostradă: „Viteza și prostia se plătesc”. Video

Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis după ce a fost prins circulând cu 181 km/h pe autostradă. Pe lângă suspendarea dreptului de a conduce, magicianul trebuie să plătească și o amendă uriașă.

Magicianul Robert Tudor, lăsat fără permis. Cu ce viteză uriașă conducea pe autostradă

Incidentul s-a petrecut în acest weekend, în cadrul unei acțiuni ample a Poliției Rutiere. Oamenii legii au reținut sute de permise pentru depășirea vitezei legale, iar printre șoferii opriți s-a numărat și cunoscutul magician.

La kilometrul 139 al autostrăzii, radarul a surprins mașina condusă de Robert Tudor cu 181 km/h. Polițiștii i-au suspendat permisul pe loc și i-au aplicat sancțiunea prevăzută de lege pentru viteză excesivă. Robert Tudor are de plătit 1.800 de lei amendă, sumă care se reduce la 911 lei dacă este achitată în termen de 24 de ore.



În total, , dintre care 416 pentru viteză și 78 pentru consum de alcool. Au fost constatate și 153 de infracțiuni la regimul rutier. După incident, magicianul a postat un video pe contul personal de socializare în care îi îndeamnă pe urmăritori să respecte regulile de circulație pentru că „viteza și prostia se plătesc”.

România, în fruntea unui clasament sumbru. Cele mai multe decese în accidente rutiere, la noi în țară

În ultimii șase ani, echivalează cu populația unui oraș de provincie. Chiar dacă statisticile arată o scădere a numărului de accidente, bilanțul celor răniți și decedați rămâne alarmant. Cele mai multe tragedii au loc vara, când atenția șoferilor scade din cauza concediilor, iar viteza excesivă este principala cauză a acestor accidente tragice.

România rămâne pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de decese în accidente rutiere, cu o rată de 77 de morți la un milion de locuitori. Anul trecut, aproape 1.500 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele din țară, de aproape patru ori mai mult decât în Suedia, considerată cea mai sigură țară pentru șoferi. Media europeană este de 44 de decese la un milion de locuitori.

Datele Comisiei Europene arată că, în 2024, în Uniunea Europeană au murit 19.800 de persoane în accidente rutiere, cu 3% mai puțin decât în anul precedent. Cu toate acestea, România înregistrează progrese lente în acest context, în timp ce alte state au reușit să scadă aceste cifre alarmante, cum ar fi Luxemburg (-31%), Lituania (-24%) sau Slovenia (-17%).