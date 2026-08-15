Magnații de la Manchester City pot cumpăra Farul lui Hagi! A citit în direct toate mesajele. Exclusiv

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Gică Hagi a lăsat Farul Constanța pe mâna cumnatului său, Gică Popescu, a lui Ciprian Marica și a lui Rivaldo, ca să poată prelua naționala de fotbal a României. Acum, fosta campioană a României ar putea fi cumpărată de magnații de la Manchester City!

Farul Constanța, pe mâna magnaților de la Manchester City?

Giovanni Becali susține că urmează să poarte discuții cu Mike Melby, proprietarul Sunday Ventures, un grup care ar avea legături cu zona de investiții din fotbal. În acest moment nu există o ofertă oficială. Becali susține doar că reprezentanții grupului au fost informați despre posibilitatea ca 51% din Farul Constanța să fie cedat.

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„Uite, Horia! Mă întreabă unul care lucrează la Southampton. Ăștia sunt ținuți în viață de Manchester City. Le-am spus proprietarilor de la City că Farul se poate vinde pe o sumă civilizată. Sau 51% din Farul se poate vinde pe o sumă civilizată. Și propietarii, care sunt acum acolo, în speță Popescu, să rămână la conducere acolo.

Ăsta e un scouter. Îmi dă noutăți că trebuie să vorbesc cu cineva important de acolo. Eu trebuie să iau legătura cu cineva de acolo. În spatele lor sunt numai banii lui City. ‘În scurt timp deschidem un grup cu Mike Melby, proprietarul lui Sunday Ventures. Așa poți discuta despre Farul. Nu știu dacă se poate face ceva, dar sigur e interesat să discute’”, a spus Ioan Becali.

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Hagi e acum acționar minoritar la Farul Constanța

Farul ar putea deveni astfel o nouă destinație pentru un model de investiții bazat pe dezvoltarea tinerilor și identificarea talentelor, exact zona în care clubul constănțean s-a remarcat sub conducerea lui Gică Hagi. , Gică Popescu deține 70% din club, în timp ce Gică Hagi, Rivaldo și Ciprian Marica au împărțit în mod egal restul de acțiuni.

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„Eu i-am spus că societatea Farul, academia și clubul, se poate vinde pe o sumă importantă, 51%. Nu pot spune cifra, spun doar că 51% se poate vinde la niște oameni serioși. Nu știu deocamdată, dar voi ști la următoarea emisiune. Eu am vorbit cu ăștia și le-am spus: ‘de ce căutați voi cluburi no name, când aici aveți Farul? Vorbești de Hagi și Popescu. E un nume’. Și acum mă pune în discuție cu omul acela care e șeful acelui consorțiu”, a declarat Giovanni, în exclusivitate la „Giovanni Show”.

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