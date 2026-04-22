Magnatul care a ținut enorm la Mircea Lucescu a cumpărat cel mai scump apartament din istoria omenirii! Cât a putut să plătească pentru el

Omul de afaceri, venit la București pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, a făcut cea mai costisitoare achiziție la nivel imobiliar, investind o sumă amețitoare într-un apartament
Catalin Oprea
22.04.2026 | 08:15
Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov au colaborat la Șahtior Donețk FOTO X
Miliardaul ucrainean Rinat Ahmetov, patronul formației Șahtior Donețk și cel mai bogat om din Ucraina, a intrat în istorie cu cea mai scumpă achiziție imobiliară, la nivel de apartamente. El a cumpărat o locuință la Monaco, pentru care a plătit 471 milioane de euro.

Rinat Ahmetov a plătit 471 milioane de euro pe un apartament la Monaco

Nu este un apartament oarecare, ci unul cu 21 de camere și o suprafață de aproximativ 2.500 de metri, care se întinde pe cinci etaje în cel mai luxos complex rezidențial din Principatul Monaco. Numit ‘Le Renzo’, acesta a fost construit într-o zonă din districtul Maraterra de pe malul mării și a fost inaugurată de prințul Albert în 2024, scrie Bloomberg, citat de profit.ro.

Bijuteria lui Ahmetov are mai multe terase care dau spre Marea Mediterană. Apartamentul mai dispune de asemena de piscină privată, jacuzzi și cel puțin opt locuri de parcare. Zona este super-exclusivistă și accesibilă doar multi miliardarilor. Ahmetov este unul dintre ei, cu o afacere estimată la 7,8 miliarde de euro.

Până ca magnatul ucrainean să facă această achiziție, cel mai scump apartament din lume fusese vândut pentru 310 milioane de euro. Este vorba despre un apartament din cartierul Chelsea din Londra. Rinat Ahmetov este omul care l-a luat pe Mircea Lucescu la Șahtior Donețk, unde antrenorul român a activat 12 ani, câștigând numeroase trofee. Ahmetov a fost la București, la funerariile antrenorului român, pe care l-a numit un foarte bun prieten.

A fost la București pentru a-și lua adio de la Mircea Lucescu

„Am fost la București să-mi iau rămas bun. Un antrenor grozav. Pentru fotbalul ucrainean, este cu siguranță un antrenor grozav. A petrecut 12 ani la Șahtior. Am câștigat atâtea trofee împreună. L-am văzut și am consolat familia. Neli e atât de fermecătoare, atât de frumoasă. Nu doar la înfățișare, ci și în spirit.

Răzvan este un tip foarte serios. Are mai multe trofee decât avea Mircea la vârsta lui – un antrenor de top, cu reputație. Deci a fost o zi importantă. Știi, oamenii te invită la zile de naștere. Dar la înmormântări te duci singur.

Am fost la priveghi să-mi aduc omagiile și să-mi iau rămas bun de la prietenul meu”, a declarat Rinat Ahmetov, la revenirea în Ucraina.

Ucraineanul are afaceri mari și în România

Rinat Ahmetov și-a extins afacerile inclusiv în România. El este un jucător important pe piața de energie, dar a intrat și în segmentul de exploatare a zăcămintelor. Anul trecut, patronul lui Șahtior, a achiziționat și compania ArcelorMittal Tubular Products Iași, care produce țevi structurale sudate, destinate sectoarelor de construcție, inginerie, infrastructură și agriculturii.

 

 

