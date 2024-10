Maguay, record de participare înregistrat la evenimentul anual IT „No Time for Downtime”

Cea de-a 21-a ediție a No Time for Downtime, eveniment anual de referință pentru echipamentele și infrastructura critică IT pentru securitatea organizațiilor, a fost organizat de Maguay, unul din cei mai importanți producători români de sisteme informatice.

Participare record

Ediția din acest an a evenimentului No Time for Downtime a fost dedicată provocărilor și oportunităților legate de folosirea în contextul actual, marcat de evoluția riscurilor dar și a reglementărilor.

„No Time for Downtime, ediția a XXI-a, s-a adresat specialiștilor IT, dar și managerilor de nivel înalt, interesați de soluțiile și noutățile tehnologice prezentate de Maguay și de către partenerii săi”, a comunicat compania.

Și la această ediție No Time for Downtime a fost înregistrată o participare record, cu păstrarea diversității în prezentări și a partenerilor. Mai precis, au fost prezenți 431 de participanți, clienți ai companiei, personalități dar, cel puțin la fel de important, au venit și partenerii majori ai companiei Maguay, lideri internaționali în soluții software și hardware: Intel, HPE, Fortinet, Oracle, Veritas, Veeam, Bitdefender, Seagate, SAS, Pure Storage, , Kingston, Synology, Phoenix IT, iTrack, Rittal, Durabook, ViewSonic, Athena Medical, Aurora Power, ASUS.

„Misiunea Maguay, de a aduce cele mai moderne și performante tehnologii”

„Cea de-a 21-a ediție a No Time for Downtime a fost și ediția cu cea mai numeroasă participare: peste 20 parteneri oficiali ai evenimentului, dar și clienți, distribuitori, producători, într-un cuvânt, parteneri alături de care Maguay a contribuit semnificativ la dezvoltarea ecosistemului digital de soluții IT din România ultimilor ani. Anul acesta, credem, a confirmat maturizarea tehnologiilor de Inteligență Artificială integrate în soluțiile informatice, hardware și software prezentate – soluții care să ajute organizațiile să folosească IA în mod eficient, etic și, mai ales, respectând legile și reglementările din domeniu.

Misiunea Maguay rămâne, în continuare, aceea de a aduce cele mai moderne și performante tehnologii, dar și expertiza necesară implementării lor, alături de parteneri, contribuind la dezvoltarea și eficientizarea mediului de afaceri”, a declarat Eduard Pughin, General Manager, Maguay Computers.

„Facem o treabă extraordinară împreună”

Alexandru Vilcu, Hybrid IT Category Manager, HPE România, a declarat că ultimii ani, parteneriatul dintre Maguay și HPE a reprezentat o poveste de succes, Maguay integrând tehnologie și produse HPE în soluțiile companiei, care a ținut pasul și cu portofoliul extins al HPE.

„Ultimii ani au însemnat, pentru HPE și Maguay, un adevărat exemplu de sucess story – cum s-a dezvoltat parteneriatul și cum au integrat specialiștii Maguay tehnologia și produsele noastre în soluțiile lor, într-un mod atât de eficient și de benefic pentru client. Portofoliul nostru s-a extins, am integrat soluții noi, iar Maguay a ținut pasul cu noi, cu aceeași viteză. Make your AI strategy work for you, titlul prezentării noastre din acest an, de la No Time for Downtime, poate fi continuat cu aceste cuvinte: with HPE and Maguay. Pentru că facem o treabă extraordinară împreună și nu ne vom opri aici. Felicitări echipei Maguay pentru încă un eveniment de succes!”, a declarat Alexandru Vilcu.

Răspuns unificat la amenințări

Adrian Danciu, Senior Regional Director, South Eastern Europe Fortinet, a subliniat importanța participării la evenimentul No Time for Downtime de-a lungul anilor, evidențiind soluțiile Maguay care pot fi implementate pentru evaluarea continuă a dispozitivelor în vederea identificării amenințărilor cibernetice.

„De mai bine de 11 ani participăm la No Time for Downtime, evenimentul Maguay dedicat soluțiilor pentru infrastructurile de tip mission-critical, dar și a soluțiilor de securitate cibernetică, desigur. Anul acesta am respectat tematica evenimentului, prezentând Fortinet Security Operations: Platforma esențială pentru complianța cu directiva NIS2. Aceasta vine în întâmpinarea modificărilor și reglementărilor legislative, integrând funcționalități avansate de inteligență artificială, în cel mai eficient și conform mod.

Interoperabilitate nativă, răspuns unificat la amenințări, dar și detectare și prevenire timpurie folosind IA și alte analize avansate pentru a evalua continuu activitatea dispozitivelor, utilizatorilor, fișierelor, rețelelor, emailurilor, aplicațiilor, cloud-ului și chiar a dark web-ului pentru a identifica semnele amenințărilor cibernetice. Soluție pe care partenerul nostru Maguay o poate implementa deja în organizațiile și companiile care vor, întotdeauna, cele mai noi și mai bune soluții de securitate Fortinet”, a spus Danciu.

„Eveniment de calitate, devenit deja tradiție în piața de IT&C din România”

Florin Drăgănescu, Alliances & Channels Leader, Oracle Romania, a spus că evenimentul organizat de Maguay este deja unul de referință și tradiție în segmentul IT din România și că tema aleasă din acest an a permis Oracle să prezinte participanților viziunea companiei despre proiectele de Generative AI, precizând că raportarea la date trebuie făcută dintr-o altă perspectivă,

“Ne bucurăm că am fost și anul acesta sponsor Platinum al evenimentului organizat de partenerul nostru Maguay, eveniment de calitate, devenit deja tradiție în piața de IT&C din România.Tema acestei ediții ‘The Edge of AI’ ne-a oferit posibilitatea să prezentăm auditoriului viziunea precum și portofoliul Oracle în ceea ce privește cel mai încins subiect al momentului. Proiectele de Generative AI s-au triplat pe GitHub în 2023, iar până în 2026, 30% dintre toate aplicațiile noi vor utiliza inteligența artificială pentru a genera interfețe de utilizator adaptive personalizate, în creștere de la mai puțin de 5% în prezent”, a declarat Drăgănescu.

„Esențială este flexibilitatea”

„Pentru ca proiectele de Inteligență artificială să aibe succes trebuie să avem o gândire complet diferită în ceea ce privește datele, de fapt să ne raportam la date dintr-o nouă perspectivă. Datele reprezintă componenta fundamentală care alimentează aplicațiile inteligente, iar dezvoltarea acestor aplicații se bazează pe capabilitatea de a accesa masive mari de date, de a le analiza, înțelege și a raspunde scenariilor complexe. Esențială este flexibilitatea, mai exact să ai capacitatea de a accesa și interactiona cu ușurință cu orice tip de date. Aducând AI-ul către datele tale înseamnă să pui în valoare algoritmi și modele inteligente direct în mediul unde datele tale rezidă. Și asta în loc de a muta masive de date în sisteme AI separate pentru a le analiza”, a adăugat el.

„Această abordare a Oracle pledează pentru a implementa capabilitățile AI chiar în infrastructura de date existentă. Și asta evident pentru a minimiza latența, a reduce costurile de transfer de date și a ajuta la respectarea reglementărilor privind confidențialitatea datelor. Și asta am realizat noi cu ultima versiune a bazei de date Oracle 23AI, o bază de date construită special pentru AI, o platformă modernă de date care aduce împreună AI & Data cu beneficii evidente pentru clienții noștri”, a mai spust Florin Drăgănescu.

Importanța continuității operaționale

Dan Popa, Regional Manager South-Eastern Europe, Veeam Software, a arătat în discursul său că compania a venit la evenimentul organizat de Maguay ca partener Plstinum, subliniind importanța rezilienței datelor, pentru că ele reprezintă putere, motiv pentru care trebuie să le fie asigurate în continuu siguranța și disponibilitatea.

“Pentru noi este întotdeauna o plăcere să fim alături de Maguay, la acest eveniment de referință, în piața locală. Și suntem mândri că de această dată am venit în calitate de partener Platinum. Cu toții conștientizăm că reziliența datelor trebuie să devină o piatră de încercare culturală în cadrul fiecarei companii, organizații. Toată lumea lucrează cu date și trebuie să simtă responsabilitatea de a promova reziliența datelor. Cum arată acest lucru, poate varia foarte mult în funcție de responsibilitatea fiecarui angajat.

Unele funcții se concentrează pe utilizarea datelor pentru a crește eficiența și productivitatea. Alte funcții se concentrează pe conformitatea și guvernanța datelor. Toate acestea sunt versiuni ale aceluiași principiu: recunoașterea faptului că datele reprezintă putere și că acestea trebuie să fie în siguranța, disponibile oricând, oriunde și de câte ori este nevoie, astfel încât organizațiile să aibă continuitate operațională”, a declarat Dan Popa.

Beneficii importante pentru comunitatea IT&C

Adrian Niga, Head of Channel & Alliances, South East Europe SAS, un alt speaker, a spus că No Time for Downtime a fost un excelent prilej pentru a partaja perspective în privința piețelor analytics și de gestionare a datelor, dar și pentru discuții privind inteligența artificială și impactul acesteia asupra structurii IT,

„A fost o reală plăcere să particip în calitate de speaker la cea de-a XXI-a ediție a evenimentului No Time for Downtime, organizat de Maguay – un reper al industriei IT&C din România. Evenimentul a reprezentat un cadru excelent pentru a împărtăși perspective asupra pieței de analytics și gestiune de date, dar și pentru a discuta despre soluțiile și tendințele actuale în infrastructura IT. Am avut ocazia să vorbesc despre impactul Inteligentei Artificiale și să evidențiez modul în care aceasta transformă inovația în afaceri și accelerează transformarea digitală.

Am discutat despre cum tehnologiile AI pot fi integrate pentru a optimiza procesele, a îmbunătăți luarea deciziilor și a gestiona riscurile, oferind exemple concrete de utilizare în diverse industrii. Întâlnirea cu profesioniștii din industrie a fost o ocazie deosebită de a relua discuții valoroase și de a crea noi conexiuni. Sunt convins că această colaborare va continua să aducă beneficii importante pentru comunitatea IT&C din România”, a declarat Adrian Niga.

Securitatea datelor, din ce în ce mai complexă

Mihai Ghiță, Territory Manager Romania & Bulgaria Veritas Technologies, a arătat noi capabilități bazate pe AI pe care compania, lider în rezliența datelor, le-a folosit pentru a-și lărgi funcționalitatea portofoliului, spunând în aceași timp că misiunea de securizare a datelor devine pe zi ce trece tot mai complexă, specialiștii fiind sub presiune pentru a asigura că datele sunt disponibile constant, în condițiile în care au la dispoziție resurse limitate.

“Veritas Technologies, lider în reziliența datelor și securitate multi-cloud, a dezvăluit noile capabilități bazate pe inteligență artificială pentru a extinde și mai mult funcționalitatea portofoliului său. Noile inovații, inclusiv automatizarea bazată pe AI și îmbunătățirile interfeței utilizator, oferă specialiștilor IT soluții inteligente, ușor de utilizat, care elimină incertitudinea din procesul de recuperare.

Securitatea datelor devine din ce în ce mai complexă, iar echipele IT sunt supuse unei presiuni tot mai mari pentru a asigura disponibilitatea constantă a datelor, având la dispoziție resurse limitate. De aceea ne concentrăm pe simplificarea, optimizarea și accelerarea procesului de recuperare. Cu asistența AI extinsă și gestionare intuitivă, eliminăm erorile din procesul de recuperare. Organizațiile pot acum să-și revină rapid și cu încredere după atacurile de tip ransomware, minimizând întreruperile în activitatea acestora”, a spus Mihai Ghiță.

„Maguay, cel mai mare producător român de servere”

Compania Maguay produce sub brand propriu calculatoare, notebook-uri, severe și storage, devenind în ultimii zece ani un lider în producția de servere din România, dar și un furnizor de soluții IT complexe.

„Maguay este unul dintre cel mai importanți producători români de sisteme de calcul comercializate sub brand propriu: notebook-uri, PC-uri, servere și storage. Conform IDC, în ultimii 10 ani Maguay este cel mai mare producător român de servere – fiind singura companie românească prezentă constant în Top 5 Server vendors.

În ultimii 10 ani, Maguay a devenit un important integrator de sisteme informatice – capabil să implementeze și să livreze ‘la cheie’ soluții informatice complexe, cu asigurarea unor servicii de suport tehnic de înaltă calitate.

Brand-ul Maguay se diferențiază pe piața IT din România atât prin oferirea soluțiilor personalizate (hardware și software) în funcție de nevoile clienților, cât si din punctul de vedere al orientării către cele mai noi tehnologii, la un cost total (achiziție si operare – TCO, Total Cost of Ownership) extrem de competitiv”, potrivit companiei.