Magui Corceiro face dezvăluiri despre relația cu Lando Norris, câștigătorul titlului mondial F1: ”Nu există nicio regulă”

ADVERTISEMENT

Modelul de origine portugheză, Magui Corceiro, a venit cu o serie de dezvăluiri despre viața sentimentală. A făcut mai multe declarații despre relația cu Lando Norris. Cei doi tineri nu se mai ascund de ochii curioșilor.

Magui Corceiro, detalii despre legătura cu Lando Norris

Magui Corceiro și Lando Norris formează unul dintre cuplurile despre care oamenii vor să afle câte mai multe lucruri. Frumoasa vedetă a oferit în cadrul unui interviu informații despre ceea ce simte în momentul de față.

ADVERTISEMENT

A scos în prim-plan legătura amoroasă cu pilotul britanic, în vârstă de 26 de ani. Tânăra mai mică cu 3 ani decât nu s-a ferit să spună adevărul. A recunoscut că sunt fericiți împreună.

Cei doi au o relație care durează încă din anul 2023. La momentul respectiv, modelul portughez a fost văzută stând pe scaunul pasagerului din Fiatul pilotului de curse. Cu toate acestea, au confirmat că sunt un cuplu abia la începutul lui 2025.

ADVERTISEMENT

„Nu există nicio regulă pentru a face lucrurile publice. Sunt foarte fericită, el este foarte fericit și asta contează”, a spus iubita lui Lando Norris, Magui Corceiro, pentru TV Guia, conform .

ADVERTISEMENT

Magui Corceiro, despre sărutul cu Lando Norris, din Abu Dhabi

Magui Corceiro a fost întrebată și despre apropierea pe care toți oamenii au văzut-o în Abu Dhabi. Mai exact, este vorba de sărutul pasional pe care i l-a oferit lui Lando Norris când a ieșit pe locul trei la Marele Premiu din Emirate.

I-a învins pe Oscar Piastri și Max Verstappen, pilotul britanic fiind felicitat de iubita sa. Privind în urmă, modelul susține că și-a ascultat primul instinct. A uitat complet de camerele de filmat care se aflau în preajma lor.

ADVERTISEMENT

Momentul romantic s-a petrecut în ziua în care actrița a fost criticată de fani pentru comentariile nepotrivite la adresa lui Max Verstappen. Tânăra de 23 de ani a transmis că olandezul „câștigă doar prin noroc”.

„Mi s-a părut logic (sărutul din Abu Dhabi). În acel moment am uitat că erau camerele acolo. A fost un moment atât de important încât nici nu mi-am amintit de asta. Nu am văzut nimic.

Nu știu despre ce critici se vorbește. Mă ocup de aceste lucruri așa cum am făcut-o întotdeauna: le ignor. Nu mă deranjează și nu-mi schimbă viața de zi cu zi. Continui să fiu fericită, să fiu cu familia, prietenii, colegii…

Aceștia sunt cei importanți”, a completat partenera de viață a lui Lando Norris, mai arată sursa menționată mai sus.

”Micul meu campion mondial”

a postat un mesaj emoționant pe social media după ce britanicul a câștigat titlul din F1. Modelul originar din Santarem, Portugalia, a distribuit un selfie inedit în care apare alături de partenerul său, Lando Norris.

„Micul meu campion mondial”, a notat blondina, pe contul de Instagram. Fotografia a primit peste 1 milion de aprecieri, de la fani din lumea întreagă. Tânăra de 23 de ani este iubită pentru că a apărut în mai multe drame de televiziune portugheze.