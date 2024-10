“Mai am o singură treaptă de urcat, ultima”. Ce l-a determinat pe Ludovic Orban să candideze la preşedinţia României

și candidat la alegerile prezidențiale, a fost invitat joi, 31 octombrie, la TATULICI LA FANAT1K, live pe fanatik.ro, unde a vorbit despre cursa pentru Cotroceni.

“Mai am o singură treaptă de urcat, ultima”

În cadrul talk-show-ului politic și social , fostul premier al României a afirmat că a intrat în cursa pentru președinția României, deoarece mai are o singură treaptă de urcat în cariera sa politică.

”E o consecință normală a unei cariere politice în care am urcat treaptă cu treaptă și mai am o singură treaptă de urcat, ultima”, a declarat Ludovic Orban la FANATIK.

De asemenea, el a explicat de ce Alianța Dreapta Unită, formată din USR, PMP și Forța Dreptei, s-a dizolvat în luna septembrie a acestui an.

”USR a vrut să facem o alianță electorală, nu o alianță politică. Noi am vrut o alianță politică, ei au vrut o alianță electorală. Alianța electorală se efectuează doar pentru alegeri.

În primă fază, am făcut alianță electorală pentru europarlamentare, după care când a comasat Guvernul în mod neconstituțional și antidemocratic alegerile locale și europarlamentare am făcut alianță, tot electorală, și pentru locale. Practic, alianța electorală s-a desființat imediat după alegeri”, a mai spus liderul Forța Dreptei.

”Să eliminăm avantajul strategic pe care îl are Ciolacu astăzi”

Mai mult, Ludovic Orban a subliniat că după ce s-a dizolvat alianța au fost mai multe încercări de negociere pentru a smulge PNL de lângă PSD, dar și pentru a elimina avantajul strategic pe care îl au social-democrații.

”Ulterior, au fost încercări de negociere, chiar au fost negocieri, pe bune. Gândirea mea a fost un pic mai amplă să încerc să duc negocierile și cu USR și cu PNL, pe lângă PMP cu care eram în relații bune, să încercăm să generăm o construcție mai mare, mai solidă, să smulgem PNL de lângă PSD, să eliminăm avantajul strategic al PSD care îl are Ciolacu, fără discuții, astăzi”, a transmis candidatul la alegerile prezidențiale la TATULICI LA FANAT1K.

Potrivit lui, Marcel Ciolacu candidează din poziția de premier și de aceea ”are toate pârghiile de putere ale funcției de premier la dispoziție”.

”Vă dau numai un exemplu, el împarte banii către primarii PNL. Cam câtă râvnă o să aibă primarii PNL când ei știu că primesc banii din pixul lui Ciolacu. Nu mai vorbesc că toți demnitarii PNL-ului care sunt și ei în pixul lui Ciolacu, de la secretari de stat, la președinți de agenții, subsecretari de stat, vicepreședinți, prefecți, subprefecți, sunt în pixul lui Ciolacu”, a menționat Orban.

Întrebat dacă numirile în funcțiile publice se fac și acum după simpatii de partid, Ludovic Orban a răspuns: ”Numirile în funcții de demnitate publică se fac prin decizia primului ministru. Prefecții și subprefecții, e adevărat, se numesc prin hotărâre de Guvern, dar în Guvern decizia ultimă aparține premierului. Dacă premierul vrea să adopte un act normativ se adoptă, dacă premierul nu vrea, nu se adoptă. Asta este situația”.

”Nu i-a dat voie Iohannis să vină să se întâlnească cu mine”

Totodată, Ludovic Orban a dezvăluit și cum s-au desfășurat discuțiile cu președintele PNL, Nicolae Ciucă, în legătură cu un proiect strategic pe care liderul Forța Dreptei în pregătise pentru alegerile prezidențiale și parlamentare.

”Deci, eu am încercat și am purtat discuții inclusiv cu PNL, inclusiv cu USR. Cu Ciucă a fost chiar distractiv, am avut patru conversații telefonice în care în fiecare conversație telefonică Ciucă a reiterat intenția de a ne întâlni și de a discuta față în față, pentru că eu voiam să pun pe masă un proiect strategic. Până la urmă nu ne-am văzut, cred că nu a avut curajul sau nu i-a dat voie Iohannis să vină să se întâlnească cu mine”, a conchis candidatul Forța Dreptei la președinția României.

