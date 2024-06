În amicalul dintre România și Bulgaria 0-0, mijlocașul lui Empoli a fost schimbat cu Ianis Hagi în minutul 61 după ce a acuzat câteva probleme în zona genunchiului. La conferința de presă de miercuri, .

“Mai am unele probleme la genunchi!” Răzvan Marin a venit cu dezvăluiri după accidentarea din amicalul România – Bulgaria 0-0

Chiar dacă la testul RMN lucrurile au arătat bine, mijlocașul “tricolor” susține că încă mai are dureri în zona genunchiului. Răzvan Marin a făcut câteva dezvăluiri și susține că o să fie apt pentru duelul cu Ucraina de pe 17 iunie.

Situația fotbalistul lui Empoli poate fi un motiv de îngrijorare pentru Edi Iordănescu, care trebuie să gestioneze foarte bine momentul. Răzvan Marin este unul dintre jucătorii cu experiență și de care .

În afară de problema sa le genunchi, mijlocașul de 28 de ani s-a arătat entuziasmat de prezența la Campionatul European din Germania. Răzvan Marin este conștient de presiune, dar și de drumul greu din ultimii opt ani.

“Mai am unele probleme la genunchi, dar până la ora meciului voi fi OK. Am avut doar o analiză generală a Ucrainei, o să mai studiem până la meci. Am simțit emoții încă de când am urcat în avionul de Germania.

Sunt foarte entuziasmat, pentru așa ceva am muncit de când eram mic. E un sentiment plăcut să vedem atât de multă lume alături de noi. Sunt de opt ani la națională și e prima oară când reușim să ne calificăm la un turneu final.

A fost un parcurs greu în acești opt ani, cu multe eșecuri, și mă bucur că acum am ajuns la EURO. Tată e și el fericit, și-a dorit să ajung să reprezint România la un turneu final. E o presiune firească asupra noastră, la un astfel de turneu nu se poate altfel”, a declarat Răzvan Marin la conferința de presă din cantonamentul echipei naționale.

“Lumea ne-a huiduit după amicalul cu Bulgaria”

Răzvan Marin a abordat și subiectul huiduielilor pe care publicul le-a făcut în amicalul cu Bulgaria. Mijlocașul este conștient că suporterii voiau să vadă mai multă acțiune și goluri și a discutat și despre penalty-ul dat de Man.

Pe lângă asta, mijlocașul lui Empoli a discutat și despre grupa de la EURO, dar și despre viitorul său fotbalistic. Totodată, Răzvan Marin s-a arătat încrezător în România pentru acest turneu final.

Lumea ne-a huiduit după amicalul cu Bulgaria. Oamenii voiau spectacol, goluri. Nu am reușit să le oferim așa ceva. Sperăm să le putem oferi victorii la turneul final. Mă săturasem să stau acasă, să văd turneele finale la TV. Eu eram primul executant de penalty în meciul cu Bulgaria, dar Dennis m-a rugat să-l las pe el.

Dacă vom avea penalty voi executa eu. Dacă nu cumva o să decidă altfel Mister. Vreau să se vadă în jocul nostru foamea de rezultate, visul de a scoate lumea în stradă pentru petrecere. O să mergem cu trenul la Munchen și la Koln pentru meciuri. Pentru mine nu e ceva deosebit, în Italia merg des cu trenul.

Ucraina are experiență superioară, Slovacia are trei EURO o la rând. Despre Belgia nu are rost să mai explic. Nu știu ce se va întâmpla cu mine după EURO, la care club voi juca. Mister ne-a transmis să ne concentrăm la turneul final, nu la transferuri. Sincer, nici nu era nevoie să ne mai ceară asta, că oricum e un eveniment extrem de important pentru noi și suntem conectați la el total”, a mai spus Răzvan Marin înainte de EURO 2024.

