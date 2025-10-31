Mai are contract un an și jumătate cu Universitatea Craiova și dezvăluie: „Sunt deschis pentru prelungire. Este un club unic”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova are parte de un start de sezon foarte bun. Aflați pe locul trei în SuperLiga, oltenii au reușit să se califice în premieră în „Faza Ligii” UEFA Conference League. Un merit îl are și Mario Felgueiras, iar fostul portar a vorbit în presa din Portugalia despre clubul din Bănie.

Pleacă sau rămâne la Universitatea Craiova după expirarea contractului. Mario Felgueiras, încântat de condițiile din Bănie

. Fostul portar a dat un interviu în țara sa natală, Portugalia, și a mărturisit că e încântat de condițiile pe care le are la „Știința”. Contractul oficialul oltenilor expiră în iarna anului viitor, dar nu ar spune „nu” unei eventuale prelungiri.

„Am ajuns în decembrie 2024 la Craiova şi am semnat un contract pe doi ani și jumătate, pentru a ajuta la reorganizarea clubului în toate departamentele legate de fotbal. Am o legătură puternică cu România, înseamnă foarte mult pentru mine datorită celor patru ani pe care i-am petrecut ca jucător. Am avut întotdeauna relații bune cu șefii și directorii, iar una dintre prieteniile mele a fost cu patronul Craiovei.

Am avut ocazia să şi joc aici, dar nu s-a ajuns niciodată la un acord. Vorbesc românește, înțeleg totul şi am reușit să ajung aici și să-mi pun în aplicare ideile. Aș vrea, de asemenea, să folosesc ceea ce știu şi în Portugalia, pentru că am o casă în Braga. Cred că nu ar fi pasul potrivit imediat, pentru că sunt la un club foarte mare din România, cu condiții fantastice, cu salariile la zi și ne luptăm pentru trofee. Sunt aici trup și suflet, mai am contract încă un an și jumătate și sunt deschis pentru prelungirea lui. Există această dorință de a fi campioni, vine din partea Consiliului de Administrație”, a declarat Mario Felgueiras, conform .

Ce a spus Felgueiras despre lupta la titlu în SuperLiga. Cum o vede pe Universitatea Craiova

În continuare, ai Universității Craiova. Fostul portar a transmis că oltenii visează an de an la un titlu, iar acest lucru se poate întâmpla chiar la finalul acestui sezon.

„Este un club unic, cu fani foarte exigenţi, care încearcă să redevină campioni, lucru care nu s-a mai întâmplat de peste 30 de ani. Am avut stadioane cu 15.000-20.000 de oameni la meciuri. În fiecare an se vorbește despre titlu și ne dăm seama că orașul va fi blocat pur şi simplu când se va întâmpla acest lucru. S-a muncit enorm aici, prezența noastră în Conference League a fost o realizare istorică, suntem pe drumul cel bun, în ciuda faptului că este o competiție foarte lungă, în care punctele sunt înjumătățite în play-off.

Ceea ce am trăit ca jucător mi-a permis să revin și să anticipez problemele. Știu cum să le gestionez pentru că înțeleg mentalitățile și anumite aspecte culturale, cum să răspund la anumite adversități aici. Clubul este incredibil, suntem respectați și apreciați, într-un context diferit față de cel care a marcat sfârșitul relației cu Clujul, unde au existat mai multe situații negative, confuzie și probleme financiare. Aici, condițiile sunt cele mai bune”, a mai spus Mario Felgueiras.