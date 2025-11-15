Sport

Mai cade un record Mondial? Țara cu o populație cât jumătate din Sectorul 2 al Capitalei e aproape calificată la Mondiale

Turneul final al Campionatului Mondial din 2026, primul din istorie cu 48 de echipe, poate aduce la start formații care în condițiile anterioare nici nu ar fi visat să prindă competiția
Catalin Oprea
15.11.2025 | 08:45
Mai cade un record Mondial Tara cu o populatie cat jumatate din Sectorul 2 al Capitalei e aproape calificata la Mondiale
SPECIAL FANATIK
Nationala statului Curacao e aproape de calificarea la Mondiale FOTO X
ADVERTISEMENT

Naționala statului Curaçao a învins cu 7-0 echipa Bermudelor, prin golurile lui Leandro Bacuna (6′), Juninho Bacuna (32′), Jordi Paulina (48′ pen. și 63′), Sontje Hansen (59′), Ar’jany Martha (82′) și Roshon van Eijma (92′). Toți sunt născuți în Europa, dar joacă pentru micul stat insular din Caraibe.

Naționala Curaçao mai are nevoie de un punct pentru a ajunge la turneul final

Rezultatul permite jucătorilor lui Dick Advocaat, care a condus Olanda în trei etape diferite, să se apropie de prima lor participare la o Cupă Mondială. Obiectiv îndeplinit deja de trei echipe, care vor debuta la o Cupă Mondială în 2026: Capul Verde, Iordania și Uzbekistan.

ADVERTISEMENT

Dacă va avea succes, Curaçao, care funcționează ca o țară autonomă în cadrul Regatului Țărilor de Jos, ar detrona Islanda (331.000 de locuitori) ca fiind cea mai puțin populată țară pentru a juca la o Cupă Mondială. Insula are doar 155.000 de locuitori, adică jumătate din populația sectorului 2 al Capitalei.

„La Familia Azul”, cum e poreclită naționala Curaçao, e liderul Grupei B cu 11 puncte. În ultimul meci va juca în Jamaica, care e pe locul doi cu 10 puncte. Naționala lui Advocaat are nevoie de punct pentru a merge la turneul final.

ADVERTISEMENT
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
Digi24.ro
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk

Dirk Advocaat e al doilea cel mai vârstnic selecționer

Un obiectiv care pare realizabil, ținând cont că în octombrie a învins Jamaica cu 2-0. Pe teren propriu, în Willemstad, pe cel mai mare stadion al țării, care are însă doar 10.000 de locuri. „Misiunea de calificare la Cupa Mondială nu s-a încheiat”, a avertizat Advocaat, care are o experiență uriașă ca selecționer.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac vede Europa în pericol:
Digisport.ro
Ion Țiriac vede Europa în pericol: "Ce faci? Îi împuști pe toți?"

În afara faptului că a condus naționala Olandei de trei ori, el  amai antrenat Belgia, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Rusia, Serbia și Irak. În afara echipelor naționale, Advocaat a mai pregătit formații de top, precum PSV Eindhoven, Glasgow Rangers, Borussia Monchengladbach, Zenit Sankt Petersburg, Sunderland, AZ Alkmaar sau Fenerbahce.

Advocaat are 78 de ani și este al doilea cel mai în vârstă selecționer, după Mircea Lucescu, care a împlinit 80 de ani.

ADVERTISEMENT

Și Surinam poate ajunge la Mondiale

Curacao nu este singura echipă CONCACAF care ar putea juca la prima sa Cupă Mondială. O altă colonie olandeză veche, Surinam, independentă din 1975, are o șansă importantă de a fi la turneul final.

Echipa antrenată de Stanley Menzo, fost jucător al lui Ajax și PSV, a învins El Salvador (4-0) – goluri Tjaron Chery (44′), Richonell Margatet (74′ și 76′) și Dhoraso Klas (83′) – toți născuți în Olanda –e lider în Grupa A.

Surinam e la egalitate – nouă puncte – cu Panama. Deznodământul grupei va fi stabili după ultimele două meciuri: Guatemala – Surinam și Panama – El Salvador. Surinam are un golveraj mai bun cu trei goluri decât Panama.

30 de echipe s-au calificat la Cupa Mondială

Croația este ultima echipă calificată la CM 2026. În acest moment se cunosc 30 de formații care vor fi la turneul final.

·       SUA, Canada, Mexic (țări gazdă)

·       Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia

·       Japonia, Iran, Coreea de Sud, Uzbekistan (debut), Iordania (debut), Qatar, Arabia Saudită

·       Australia, Noua Zeelandă

·       Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde(debut), Senegal, Coasta de Fildeș, Africa de Sud

·       Anglia, Franța, Croația

 

„Cel mai periculos job din fotbalul românesc!”. Ce trebuie să facă MM Stoica...
Fanatik
„Cel mai periculos job din fotbalul românesc!”. Ce trebuie să facă MM Stoica pentru a reinstaura disciplina în vestiarul FCSB
Naționala lui Cosmin Olăroiu a intrat în dizgrația FIFA. Ce nu le convine...
Fanatik
Naționala lui Cosmin Olăroiu a intrat în dizgrația FIFA. Ce nu le convine șefilor forului mondial la arabi
Gică Hagi și Simona Halep, în aceeași echipă la Asia Express? Anunțul făcut...
Fanatik
Gică Hagi și Simona Halep, în aceeași echipă la Asia Express? Anunțul făcut de Gabi Tamaș și Dan Alexa
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Tricolorul pe care Radu Banciu îl vede egalul vedetei de 20.000.000 de euro
iamsport.ro
Tricolorul pe care Radu Banciu îl vede egalul vedetei de 20.000.000 de euro
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!