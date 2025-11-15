Mai cade un record Mondial? Țara cu o populație cât jumătate din Sectorul 2 al Capitalei e aproape calificată la Mondiale

ADVERTISEMENT

Naționala statului Curaçao a învins cu 7-0 echipa Bermudelor, prin golurile lui Leandro Bacuna (6′), Juninho Bacuna (32′), Jordi Paulina (48′ pen. și 63′), Sontje Hansen (59′), Ar’jany Martha (82′) și Roshon van Eijma (92′). Toți sunt născuți în Europa, dar joacă pentru micul stat insular din Caraibe.

Naționala Curaçao mai are nevoie de un punct pentru a ajunge la turneul final

Rezultatul permite jucătorilor lui Dick Advocaat, care a condus Olanda în trei etape diferite, să se apropie de prima lor participare la o Cupă Mondială. Obiectiv îndeplinit deja de trei echipe, care vor debuta la o Cupă Mondială în 2026: Capul Verde, Iordania și Uzbekistan.

Dacă va avea succes, Curaçao, care funcționează ca o țară autonomă în cadrul Regatului Țărilor de Jos, ar detrona Islanda (331.000 de locuitori) ca fiind cea mai puțin populată țară pentru a juca la o Cupă Mondială. Insula are doar 155.000 de locuitori, adică jumătate din populația sectorului 2 al Capitalei.

„La Familia Azul”, cum e poreclită naționala Curaçao, e liderul Grupei B cu 11 puncte. În ultimul meci va juca în Jamaica, care e pe locul doi cu 10 puncte. Naționala lui Advocaat are nevoie de punct pentru a merge la turneul final.

Dirk Advocaat e al doilea cel mai vârstnic selecționer

Un obiectiv care pare realizabil, ținând cont că în octombrie a învins Jamaica cu 2-0. Pe teren propriu, în Willemstad, pe cel mai mare stadion al țării, care are însă doar 10.000 de locuri. „Misiunea de calificare la Cupa Mondială nu s-a încheiat”, a avertizat Advocaat, care are o experiență uriașă ca selecționer.

În afara faptului că a condus naționala Olandei de trei ori, el amai antrenat Belgia, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Rusia, Serbia și Irak. În afara echipelor naționale, Advocaat a mai pregătit formații de top, precum PSV Eindhoven, Glasgow Rangers, Borussia Monchengladbach, Zenit Sankt Petersburg, Sunderland, AZ Alkmaar sau Fenerbahce.

Advocaat are 78 de ani și este al doilea cel mai în vârstă selecționer,

Și Surinam poate ajunge la Mondiale

Curacao nu este singura echipă CONCACAF care ar putea juca la prima sa Cupă Mondială. O altă colonie olandeză veche, Surinam, independentă din 1975, are o șansă importantă de a fi la turneul final.

Echipa antrenată de Stanley Menzo, fost jucător al lui Ajax și PSV, a învins El Salvador (4-0) – goluri Tjaron Chery (44′), Richonell Margatet (74′ și 76′) și Dhoraso Klas (83′) – toți născuți în Olanda –e lider în Grupa A.

Surinam e la egalitate – nouă puncte – cu Panama. Deznodământul grupei va fi stabili după ultimele două meciuri: Guatemala – Surinam și Panama – El Salvador. Surinam are un golveraj mai bun cu trei goluri decât Panama.

30 de echipe s-au calificat la Cupa Mondială

În acest moment se cunosc 30 de formații care vor fi la turneul final.

· SUA, Canada, Mexic (țări gazdă)

· Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia

· Japonia, Iran, Coreea de Sud, Uzbekistan (debut), Iordania (debut), Qatar, Arabia Saudită

· Australia, Noua Zeelandă

· Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde(debut), Senegal, Coasta de Fildeș, Africa de Sud

· Anglia, Franța, Croația