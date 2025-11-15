Mai ceva ca-n filme: clipe de groază pentru un boxer profesionist din România! Amenințat de Mafie chiar în timpul unui meci pentru titlul european: „Au sărit pe mine”. Foto și video exclusiv

ADVERTISEMENT

Mario „Mitraliera” Boboc a boxat pe 27 septembrie pentru titlul european UBO, în Macedonia de Nord, dar ceea ce s-a întâmplat în timpul duelului este de-a dreptul uluitor. Sportivul a fost amenințat de către Mafie, iar ulterior a scăpat doar cu ajutorul agenților de pază.

FANATIK a stat de vorbă cu Mario Boboc, sportivul care a fost amenințat la ultimul său meci disputat. Pugilistul profesionist a dezvăluit faptul a fost intimidat pe Mafie în timpul ultimei lupte disputate în Macedonia de Nord, asta pentru faptul că domina partida în fața adversarului local. Partida era pentru titlul european UBO, iar la finalul acesteia .

„(n.r. – Ce s-a întâmplat la meciul de pe 27 septembrie?) Eu am boxat aici pentru titlul european UBO. Am ajuns aici printr-un fost coleg de-al meu, Florian Andrei Alexandru, care a fost alături de tatăl lui. Prima oară trebuia să boxăm în Malta, ca ulterior să ajungem în Macedonia, la Prilep.

Despre pugilistul cu care am luptat, am înțeles că a venit acolo cu mai mulți parteneri din familie. În timp ce luptam cu el, cei de acolo au venit și ne-au amenințat. Cei de acolo au venit și m-au amenințat, au spus ‘dacă mai lovesc tare, nu mai plec de acolo’. Au venit la ring, în colțul meu… Acolo era un grup din Mafie, nu era loc de sport! Erau doar persoane din Macedonia, iar eu eram doar cu antrenorul meu și cu Florian, cu care am organizat meciul.

După ce am văzut că sunt amenințat, nu am mai forțat. Antrenorul mi-a spus să nu mai forțez, ca să plecăm sănătoși de acolo. Nu am mai forțat, am câștigat la puncte clar, am dominat meciul. După ce că am dominat meciul, la final, după ce s-a dat decizia, au sărit pe mine și m-au împins… Voiau să mă lovească! Atunci a venit un băiat cu securitatea și a reușit să mă scoată”, a declarat Mario „Mitraliera Boboc”.

Momentul în care persoanele din tribună au vrut să sară pe Mario Boboc

Liga Profesionistă de Box, complice la incidentul din Macedonia: „Mi-au dat o autorizație ilegală”

În continuare, , iar cei responsabili vor fi dați în judecată de către avocatul său. Interesant este faptul că Mario Boboc a descoperit că această gală a fost ilegală, iar Liga Profesionistă de Box din România i-a acordat o autorizație ce nu era legală, deși instituția trebuia să îl protejeze. În cele din urmă, „Mitraliera” Boboc nu a primit nici bursa de 8.000 de euro pentru meciul cu Dorde Krsmanovic. Sportivul nu vrea să renunțe după acest incident, iar pe 20 noiembrie are programată următoarea luptă.

„Meciul nu a fost televizat, chiar dacă era o centură foarte importantă. Am vorbit și cu cei de la UBO, mi-au transmis că nu pot face nimic și să vorbesc cu persoanele competente. Am vorbit cu Liga Profesionistă de Box, doar că ea nu a făcut nimic. Federația Română, în schimb, mă susține, am pus avocat. Îi voi da în judecată!

Dorde Krsmanovic se numește sportivul cu care am luptat. Nu am mai primit nici bursa de meci! Trebuia să primesc 8.000 de euro, atât era bursa! Ulterior, după ce m-am consultat cu avocatul meu, am descoperit că evenimentul a fost ilegal.

E un șoc foarte mare, avocatul va lua toate măsurile! Săptămâna aceasta va face plângerea, până acum a strâns toate dovezile. Are timp preț de 90 de zile după incident, iar el a zis să aibă timp să strângă tot. A adunat foarte multe dovezi, iar Federația Română ne susține. Liga Profesionistă, care are grijă de noi, nu a avut afiliere… Mi-au dat o autorizație ilegală ca să boxez. Am muncit foarte mult să ajung acolo, mi-a fost foarte greu! Acum urmează să lupt pe 20 noiembrie, în Pakistan, și vom vedea ce va urma”, a mai spus Mario „Mitraliera” Boboc pentru FANATIK.