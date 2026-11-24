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Rapid speră să nu-l piardă la finalul actualului sezon pe Alex Dobre (28 de ani). În direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță (49 de ani) a dezvăluit că negocierile de prelungire sunt în curs și s-a arătat optimist că se va ajunge la o înțelegere.

În ce stadiu se află negocierile dintre Dobre și Rapid pentru prelungirea contractului

Cooptat de curând în Consiliul de Administrație al clubului Rapid, Robert Niță a mărturisit că se negociază cu toți jucătorii al căror contract se încheie în vară și a explicat că până la mijlocul lunii decembrie se vrea conturarea lotului pentru a doua parte a campionatului.

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”Sunt discuții, sperăm să se ajungă la un numitor comun și Dobre să continue la Rapid. (n.r. – De ce se prelungesc discuțiile, e vorba de salariu?) Nu e vorba de clauzele financiare. Dobre mai are contract până în vară și așa cum a spus și Victor Angelescu, până pe 15-16 decembrie, după ultima partidă cu Dinamo, va trebui cât de cât ca lotul final pentru a doua parte parte a campionatului să fie conturat.

Lotul final, mă refer la jucătorii care sunt la final de contract în vară și se negociază cu ei. Mai este Onea, Aioani, Dobre, Pașcanu, Manea, care este jucătorul nostru și care are o perioadă mai puțin bună din punct de vedere al minutelor. Este un jucător important, a jucat foarte multe minute ca titular anul trecut. Se va discuta cu absolut toți jucătorii care rămân de la 1 ianuarie în ultimele șase luni de contract”, a declarat Niță, la FANATIK SUPERLIGA.

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Ce durată va avea noul contract al lui Dobre

După ce FANATIK a dezvăluit în urmă cu o lună că Dobre cu Rapid, oficialul din Giulești s-a arătat convins că jucătorul va continua în tricoul ”alb-vișiniilor” și din sezonul următor. ”Este unul dintre căpitanii echipei, un jucător care anul trecut a dat randament, anul ăsta la fel, marchează, se impune, în continuare face diferența. Sunt convins că Dobre va continua la Rapid și din vară.

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(n.r. – Prelungirea va fi pe trei ani?) Se discută, nu este vorba de clauzele financiare. El a și declarat că își dorește să continue la Rapid. Jucătorii își doresc în general, aici nu este cazul în mod particular al lui Dobre, condiții cât mai bune, clubul vrea să se asigure că are un jucător mulțumit și pe o perioadă de timp în care să se gândească exclusiv la echipă și să dea randament. Depinde și de vârsta jucătorului, dar cred că o perioadă de doi ani ar fi ok”, a spus Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA.

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De ce se întârzie semnarea prelungirii

Într-o ediție anterioară a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, fostul mare fotbalist Dănuț Lupu a explicat că Alex Dobre întârzie să semneze prelungirea contractului cu Rapid deoarece .

Ar fi vorba de interesul unui club din China care s-a arătat dispus să-i ofere atacantului 800.000 de euro, o sumă mult mai mare decât ce propune Rapid. Însă, Lupu a precizat că Dobre a cerut un 1.000.000 de euro și așteaptă să vadă ce răspuns va primi.