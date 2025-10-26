Mai există vreun interes pentru Darius Olaru? Giovanni Becali a făcut anunțul în direct: „China nu e Europa dacă îți dă un milion?”

ADVERTISEMENT

Darius Olaru (27 de ani) ar putea pleca de la FCSB în ciuda formei mai slabe pe care o traversează. Giovanni Becali a vorbit în direct la „GIOVANNI SHOW” despre interesul pentru căpitanul campioanei.

Darius Olaru nu duce lipsă de oferte la FCSB

Darius Olaru era unul dintre cei mai curtați fotbaliști din SuperLiga în 2024. Declinul căpitanului de la FCSB a venit însă în pauza de iarnă, când s-a accidentat grav la umăr și a lipsit 6 luni de pe gazon.

Mijlocașul în vârstă de 27 de ani a revenit cu forțe proaspete în stagiunea 2025-2026, dar, în mod evident, nu mai e la fel de în formă. Cu toate acestea, Giovanni Becali a dezvăluit că Olaru nu duce lipsă de oferte.

„Parcă nu mai e el, nu își mai revine. Era mijlocașul care primea mingea, degaja frumos, marca, trăgea la poartă, a marcat multe goluri acum 2 ani. Face 28 de ani…

(n.r. – mai există vreun interes pentru el?) Sunt echipe. Vedem. Sunt echipe în China… (n.r. – Europa, nu?) China nu e europa dacă îți dă 1.000.000 de dolari? Kazahstan, dacă își dă un milion, nu e Europa?”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la „GIOVANNI SHOW”.

Ce clauză de reziliere are Darius Olaru

Darius Olaru joacă la FCSB din anul 2020, atunci când Gigi Becali a plătit 600.000 de euro pentru transferul său de la Gaz Metan Mediaș. Mijlocașul mai are contract cu campioana en-titre până în vara lui 2028. Olaru poate pleca oricând de la FCSB dacă cineva îi plătește

„În primul rând, Olaru trebuie să termine acest campionat în play-off cu FCSB. După care dacă ajunge să se bate pe titlu sau să joace Cupa foarte serios. Cupa e foarte interesantă pentru FCSB. Nu joacă primul tur, intră în turul 2. Cu două meciuri ești în Europa. Și Steaua (n.r. – FCSB) poate să ajungă să ia Cupa, pentru că la campionat e foarte greu”, a adăugat reputatul agent FIFA.

Darius Olaru, în top 3 salarii la FCSB

Darius Olaru este unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la FCSB Locul 2 este împărțit de Olaru, Bîrligea și Alibec. Pe fiecare, Gigi Becali îi plătește cu câteva 25.000 de euro pe lună. Pe locul 3, cu o remunerație de 20.000 de euro pe lună sunt Adrian Șut, Risto Radunovic și Vlad Chiricheș.