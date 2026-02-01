Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Mai iau doi jucători săptămâna aceasta”. Patronul FCSB e pregătit să dea lovitura pe finalul perioadei de transferuri. Exclusiv

Gigi Becali, mai hotărât ca niciodată să întărească echipa. Patronul FCSB-ului a anunțat noi transferuri pe finalul perioadei de mercato din această iarnă. Pe cine aduce, de fapt.
Mihai Dragomir
01.02.2026 | 15:38
FCSB nu renunță la calificarea în play-off, după un sezon dezamăgitor până acum. Gigi Becali a anunțat noi transferuri la echipa lui. Pe cine aduce patronul campioanei României, de fapt.

Planul lui Gigi Becali la FCSB pe final de Mercato. „E foarte bun, străin din altă țară!”

FCSB are multe puncte de recuperat pe final de sezon regulat pentru a ajunge în play-off. Bucureștenii trebuie să se răzbune după starul de an dezastruos, iar remiza cu Fenerbahce din ultima etapă a fazei ligii din Europa League poate fi restartul de care aveau nevoie.

Gigi Becali a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a anunțat că este gata să mai aducă jucători pe finalul ferestrei de mercato din această iarnă. Latifundiarul din Pipera are în vizor încă doi jucători.

„Mai iau încă doi jucători. M-am enervat… Bîrligea dacă nu are dublură, aleargă cât vrea el. Dacă are dublură, aleargă cât vreau eu. Trebuia să mă bag, ce să fac…

După nume, nu sunt ca lumea. Eu iau jucătorii, îi verific, și dacă nu sunt buni le dau niște bani și după pleacă. Nu am auzit de el (n.r. – Anderson Ceara, atacant Csikszereda). Mai e un atacant din altă țară, foarte bun, e străin. Al treilea… nu pot să spun pe ce post mai aduc”, a spus inițial Gigi Becali.

Cum a caracterizat Gigi Becali cel mai recent transfer făcut de FCSB. „Este peste!”

FCSB l-a transferat de la Oțelul Galați pe Joao Paulo, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate sâmbătă, 31 ianuarie, la ora 10:00. După ce a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA ce salariu va avea fotbalistul originar din Capul Verde, Gigi Becali i-a făcut caracterizarea.

„Mă țin de drumul meu. După Joao Paulo mai aduc încă doi, care săptămâna asta vin. Joao Paulo, părerea mea, dacă joacă extremă dreaptă nu este peste Miculescu, dacă joacă mijlocaș este peste, dar nu dau nume.

Dacă joacă fundaș stânga, acolo e Risto și am respect prea mare pentru el. Atacantul nu cred că va fi peste Bîrligea, că dacă era, nu mi-l lăsau liber. Vreau să aibă concurență!”, a mai spus patronul FCSB-ului la FANATIK SUPERLIGA.

  • 700.000 de euro este cota lui Joao Paulo
  • 22 de meciuri oficiale a bifat în acest sezon la Oțelul
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
