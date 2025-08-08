Mai începe sau nu școala pe 8 septembrie? Ce se întâmplă cu profesorii și elevii la început de an școlar: „Se va boicota”

Noul an școlar ar trebui să înceapă în fix o lună, pe 8 septembrie 2025, dar acest lucru s-ar putea să nu se mai întâmple, căci sindicatele din învățământ amenință guvernanții cu boicot general!

Începerea noului an școlar, la un pas de blocaj

Cele trei mari sindicate din educație, FSLI, Alma Mater și Spiru Haret au început să strângă semnături pentru o petiție prin care se cere abrogarea legii 141/2025, cea care prevede o serie de măsuri de care profesorii sunt extrem de nemulțumiți.

Semnăturile au început să se strângă din 7 august și, chiar dacă din punct de vedere juridic nu au nicio valoare, liderii sindicatelor speră să fie cât mai multe pentru a atrage un semnal de alarmă. Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) susține că a cerut o întrevedere inclusiv cu președintele Nicușor Dan pentru a încerca să îi convingă pe premierul Ilie Bolojan și ministrul Daniel David că deciziile luate nu sunt cele mai bune.

Sindicatele merg până în pânzele albe pentru abrogarea Legii nr. 141

„Pentru noi, această petiție are valoare și ar trebui să aibă valoare pentru toți cei care sunt interesați de viitorul învățământului românesc și al viitorului copiilor lor. Măsurile care au fost asumate prin Legea nr. 141, ce vizează învățământul preuniversitar, sunt măsuri anti-reformiste, măsuri care vor conduce la creșterea analfabetismului funcțional și la creșterea ratei abandonului școlar.

Ele nu pot fi acceptate și nu pot fi tolerate într-un stat democratic, care se pretinde a fi stat european, care dorește să investească în educația copiilor. Astfel de măsuri sunt inacceptabile și este obligația și datoria noastră să folosim orice metodă constituțională, orice drept cetățenesc pentru a împiedica distrugerea învățământului”, a declarat, extrem de revoltat, Marius Nistor, pentru FANATIK.

Cu privire la schimbarea aproape peste noapte a normei didactice, președintele FSLI ne-a spus că este la limita legalității, cu toate că a avizat legea.

„Schimbarea normei didactice e la limita legalității”

„Schimbarea normei didactice e la limita legalității, ei forțează niște lucruri. Modifică legislația astfel încât să aibă cât de cât o legalitate. O lege care a fost declarată constituțională de o Curte care e formată din reprezentanți în mare măsură desemnați de partidele politice.

Nu țin cont că mișcarea de personal a început în ianuarie, nu țin cont că posturile pentru concursurile de titularizare au fost făcute publice și concursurile au avut loc, iar cei care au avut notă de titularizare n-au niciun fel de certitudine că posturile pe care le ocupau mai sunt viabile după aplicarea măsurilor asumate prin Legea nr. 141”, a completat Nistor.

Întrebat până unde sunt în stare sindicatele și cadrele didactice să meargă pentru ca guvernanții să renunțe la anumite pretenții din lege, reprezentantul ne-a spus că se ia foarte serios în calcul să se intre în grevă generală. De asemenea, ne-a mai precizat Nistor, festivitățile de de început de an școlar s-ar putea muta în stradă, chiar în fața Palatului Victoria.

Festivitățile noului an școlar ar putea avea loc în stradă

„Se va boicota începutul anului școlar, astfel încât festivitățile începutului noului an școlar vor avea loc în fața Palatului Cotroceni și a Palatului Victoria. Se discută foarte serios despre declanșarea grevei generale. Este inadmisibil ceea ce fac acești guvernanți.

Ne-am adresat și președintelui României de mai multe ori, am vorbit și cu consilierii domniei sale, cerându-i să intervină. Am cerut să intervină și să nu promulge legea. A doua zi după ce a primit materialele din partea noastră, după ce am făcut această solicitare, domnia sa a promulgat legea. Am solicitat o nouă întâlnire și sperăm că această întâlnire va avea loc. Sperăm că președintele e totuși interesat de ce se întâmplă cu educația. Trebuie să înțeleagă fiecare politician că istoria îi va judeca pentru faptele bune și mai puțin bune. În privința a ceea ce fac în sistemul de educație, să nu se aștepte în niciun caz la o abordare pozitivă sau o imagine pozitivă”, ne-a mai declarat Marius Nistor.

Revendicările sindicaliștilor legate de modificările aduse în educație

De ce se plâng, concret, sindicatele din învățământ? În primul rând, cer revenirea la norma didactică anterioară, eliminarea tarifelor reduse pentru plata cu ora și abrogarea creșterii numărului de elevi din clase, printre altele.

Principalele modificări aduse de Legea 141 prevăd creșterea normei pentru profesorii de gimnaziu și liceu, de la 18 la 20 de ore pe săptămână. Apoi, fiecărui post de învățător sau profesor i se vor aloca 2 ore pe săptămână dedicate în mod obligatoriu pregătirii remediale. Pentru personalul didactic din învățământul special, norma crește la 18 ore pe săptămână. atunci când s-a prezentat această lege, a declarat că majorarea normei nu va afecta salariile, dar va avea rolul de a reduce plata orelor suplimentare.