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Universitatea Craiova – FCSB este capul de afiș al etapei cu numărul 10. Deși rivalitatea nu este atât de mare precum cea cu Dinamo sau Rapid, meciul rămâne unul încins, de la care suporterii așteaptă spectacol. La intrarea pe „Ion Oblemenco”, oltenii i-au întâmpinat pe fotbaliștii și oficialii bucureștenilor cu huiduieli și trompete: „Bine ați venit în vulcan”.

FCSB, primire ostilă pe „Ion Oblemenco”. Cum a reacționat Mihai Stoica

Înainte cu două ore de startul derby-ului, autocarul FCSB a ajuns la stadionul „Ion Oblemenco”, acolo unde o va înfrunta pe campioana României, Universitatea Craiova. Suporterii s-au ocupat ca drumul de la autocar până la intrarea în arenă să pară foarte lung pentru jucători și oficiali, astfel că dar și cu replici precum „Bine ați venit în infernul de pe Ion Oblemenco” sau „Ați ajuns în vulcan”.

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Mihai Stoica s-a amuzat pe cinste de tentativele fanilor Universității Craiova și a avut o reacție rapidă înainte de a intra pe stadion: „Mai mare râsul!”, a transmis președintele Consiliului de Administrație al FCSB.

Va fi nebunie în Oltenia! Câți suporteri vor fi prezenți la U Craiova – FCSB

Replicile cu care suporterii Universității Craiova i-au întâmpinat pe fotbaliștii lui FCSB nu au fost exagerări. Derby-ul din etapa a 10-a va fi aproape sold-out și

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FCSB este o echipă care în sezonul trecut a evoluat în play-out, iar în prezent are un singur punct adunat din ultimele 4 meciuri de campionat, în timp ce din cupele europene a fost eliminată încă din primul tur disputat, de letonii de la Auda. Cu toate acestea, numele fotbaliștilor din echipa lui Gigi Becali au făcut ca oltenii să se mobilizeze și să umple stadionul pentru a obține cele trei puncte.