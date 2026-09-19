Sport

MM Stoica, inamicul numărul 1 la Craiova! Schimb de replici cu un fan oltean: „Bine ați venit în vulcan!” / „Mai mare râsul!”

Suporterii Universității Craiova au pregătit o primire ostilă pentru fotbaliștii și oficialii celor de la FCSB. Fanii olteni i-au întâmpinat cu trompete și huiduieli, iar Mihai Stoica a reacționat
Ciprian Păvăleanu, Tibi Cocora
19.09.2026 | 19:41
MM Stoica inamicul numarul 1 la Craiova Schimb de replici cu un fan oltean Bine ati venit in vulcan Mai mare rasul
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
Mihai Stoica, replică dură pentru fanii Unviersității Craiova la intrarea pe „Ion Oblemenco”. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
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Universitatea Craiova – FCSB este capul de afiș al etapei cu numărul 10. Deși rivalitatea nu este atât de mare precum cea cu Dinamo sau Rapid, meciul rămâne unul încins, de la care suporterii așteaptă spectacol. La intrarea pe „Ion Oblemenco”, oltenii i-au întâmpinat pe fotbaliștii și oficialii bucureștenilor cu huiduieli și trompete: „Bine ați venit în vulcan”.

FCSB, primire ostilă pe „Ion Oblemenco”. Cum a reacționat Mihai Stoica

Înainte cu două ore de startul derby-ului, autocarul FCSB a ajuns la stadionul „Ion Oblemenco”, acolo unde o va înfrunta pe campioana României, Universitatea Craiova. Suporterii s-au ocupat ca drumul de la autocar până la intrarea în arenă să pară foarte lung pentru jucători și oficiali, astfel că i-au întâmpinat cu fluierături, huiduieli și trompete, dar și cu replici precum „Bine ați venit în infernul de pe Ion Oblemenco” sau „Ați ajuns în vulcan”.

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Mihai Stoica s-a amuzat pe cinste de tentativele fanilor Universității Craiova și a avut o reacție rapidă înainte de a intra pe stadion: „Mai mare râsul!”, a transmis președintele Consiliului de Administrație al FCSB.

Va fi nebunie în Oltenia! Câți suporteri vor fi prezenți la U Craiova – FCSB

Replicile cu care suporterii Universității Craiova i-au întâmpinat pe fotbaliștii lui FCSB nu au fost exagerări. Derby-ul din etapa a 10-a va fi aproape sold-out și se va disputa cu aproximativ 28.000 de suporteri în tribune.

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FCSB este o echipă care în sezonul trecut a evoluat în play-out, iar în prezent are un singur punct adunat din ultimele 4 meciuri de campionat, în timp ce din cupele europene a fost eliminată încă din primul tur disputat, de letonii de la Auda. Cu toate acestea, numele fotbaliștilor din echipa lui Gigi Becali au făcut ca oltenii să se mobilizeze și să umple stadionul pentru a obține cele trei puncte.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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