Mai multe echipe implicate în dosarul pariurilor!? Președintele AFAN face lumină în cazul CS Păulești: „Există semnale!”

Cazul pariurilor sportive de la CS Păulești este în plină anchetă. Miercuri dimineață, poliția a percheziționat mai multe locuințe din București, dar și din alte șase județe din România. Emilian Hulubei, președintele AFAN (n.r. – Asociația Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori) a vorbit despre cazul uluitor din Liga a III-a din România și a semnalat faptul că este foarte posibil ca formația prahoveană să nu fie singura implicată.

Ar putea fi mai multe echipe implicate în dosarul pariurilor? Ce spune Emilian Hulubei, președintele AFAN

CS Păulești, formație ce evoluează în Liga a III-a din România, este bănuită de trucarea unor meciuri pentru ca anumite persoane să obțină câștiguri considerabile la pariurile sportive.

Joi, 26 februarie, Emilian Hulubei, președintele AFAN, a vorbit despre acest caz și a explicat că există semnale clare că și alte echipe din eșaloanele inferioare ar fi făcut jocuri de culise:

„Semnale au existat și există în continuare că sunt implicate echipe din România, dar este foarte greu să fie descoperite. Poliția trebuie să poată intercepta, să poată verifica. Sunt multe situații în care, dacă pariurile nu sunt făcute de pe conturile jucătorilor sau de pe cardurile lor personale, devine extrem de dificil să fie identificați apropiații acestora – oamenii de încredere care fac aceste lucruri.

Este regretabil că se întâmplă. Nu sunt primul care a atras atenția asupra acestui fenomen. Chiar și președintele Burleanu a vorbit despre asta zilele trecute. Eu am atras atenția de mai mult timp că există multe nereguli la meciurile din Liga a III‑a. Din păcate, aceste meciuri sunt în continuare listate la pariuri și se pare că aduc profit caselor de pariuri care aleg să le folosească și să le coteze pe site‑urile lor de specialitate”, a explicat președintele AFAN, conform

Jucătorilor le este strict interzis să parieze! Ce le explică Emilian Hulubei fotbaliștilor

Emilian Hulubei a dezvăluit pentru sursa citată că discută frecvent cu jucătorii pe baza acestor lucruri și le explică de fiecare dată, cât se poate de clar, că este strict interzis ca orice om implicat în viața sportivă a unui club de fotbal să parieze pe evenimente sportive:

„Particip la seminarele organizate de Interpol și Europol de ani de zile. În toate cazurile – sau, mai bine spus, în majoritatea cazurilor prezentate atât la Europol, cât și la Interpol – din 10 situații, în 9 sunt implicați români. De asemenea, sunt implicate echipe din eșaloanele inferioare, adică Liga a III‑a și așa mai departe, acolo unde se pariază intens.

Din păcate, am tot discutat și discut în continuare cu jucătorii. De fiecare dată când am ocazia, le explic că nu au voie să parieze, nu au voie să fie implicați, nu au voie să aibă conturi la pariuri și nu au voie să alimenteze conturi de pariuri cu cardurile sau cu banii lor personali. Regulamentul este foarte clar: atât regulamentul FIFA, cât și cel al FRF interzic implicarea sportivilor în activități de pariuri”, a mai explicat Hulubei.