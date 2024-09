Iată ce seriale și filme populare dispar de pe Netflix luna asta. Pregătește-te să îți iei la revedere de la câteva favorite.

Mai multe filme și seriale populare vor fi scoase de pe Netflix în septembrie 2024. Vezi lista completă

Atenție, fani Netflix! Platforma face curățenie în septembrie 2024 și scoate din program câteva seriale foarte îndrăgite. Printre ele se numără “Jane the Virgin”, care a ținut spectatorii cu sufletul la gură timp de cinci sezoane. În total, peste 20 de filme și seriale își iau la revedere de la Netflix luna asta.

Una dintre cele mai mari pierderi pentru comunitatea Netflix este serialul “Jane the Virgin”, o producție care a captivat publicul timp de cinci sezoane, începând din 2014. Comedia a primit multe laude din partea criticilor, bucurându-se de un scor perfect de 100% pe site-ul de recenzii Rotten Tomatoes.

De asemenea, “Cuties”, filmul francez care a stârnit multă vâlvă, va fi și el scos de pe Netflix. Producția franceză a vrut să critice cum sunt tratați copiii în showbiz, dar a ieșit cu scandal. Regizoarea Maïmouna Doucouré a vrut ca filmul să fie o critică la adresa sexualizării copiilor, dar s-a ales cu un val de critici dure.

Jane the Virgin și Fight Club dispar de pe Netflix

Pe lângă aceste titluri TV, platforma va elimina și o serie de filme de renume care au marcat industria cinematografică, printre care clasicul “Fight Club” și câștigătorul de Oscar “Ford v Ferrari”.

care vor dispărea din catalogul Netflix includ “Kong: Skull Island”, “The Talented Mr. Ripley” și “Logan Lucky”.

Printre alte producții notabile care vor fi retrase se numără “Downton Abbey: A New Era”, continuarea mult așteptată a popularului serial britanic. De asemenea, dispar filme de acțiune precum “Shooter” și clasicele “Cop Land” și “Chicago”.

Lista completă a titlurilor care vor fi eliminate , cuprinzând peste 20 de filme și seriale, scrie Multe dintre ele sunt considerate pierderi semnificative pentru abonații platformei deoarece au comunități mari de fani devotați.

Motivul e unul simplu. Netflix achiziționează drepturile de difuzare pe o perioadă limitată de timp, iar atunci când aceste licențe ajung la final, platforma este nevoită să retragă respectivele titluri din oferta sa.

În cazurile prezentate mai sus, Netflix a decis să nu reînnoiască licențele din motive economice sau strategice. Astfel, resursele vor fi realocate pentru achiziția sau producția unui conținut nou care să atragă și să mențină abonații.

Lista cu filmele și serialele care dispar de pe Netflix

Iată producțiile care urmează să fie eliminate luna aceasta de pe Netflix, din ce se știe până acum, potrivit

10 Septembrie

Evelyn (Netflix Original) – MAREA BRITANIE/SUA

Time Out (2019) – MAREA BRITANIE/SUA

13 Septembrie

Bombshell: The Hedy Lamarr Story – SUA

Shanghai Fortress (Netflix Original) – MAREA BRITANIE/SUA

14 Septembrie

Mr Malcolm’s List – MAREA BRITANIE

Northmen – A Viking Saga – MAREA BRITANIE

15 Septembrie

Chicago – MAREA BRITANIE

Cop Land – MAREA BRITANIE

Downton Abbey: A New Era – MAREA BRITANIE

Fight Club – MAREA BRITANIE

Firestarter (2022) – MAREA BRITANIE

Ford v Ferrari – MAREA BRITANIE

Free State of Jones – MAREA BRITANIE

In Time – MAREA BRITANIE

Kong: Skull Island – MAREA BRITANIE

Logan Lucky – MAREA BRITANIE

Punisher: War Zone – MAREA BRITANIE

Robinson Crusoe – MAREA BRITANIE

Shooter – MAREA BRITANIE

Swept Away – MAREA BRITANIE

The Talented Mr Ripley – MAREA BRITANIE

16 Septembrie

Kiri (TV)– MAREA BRITANIE

19 Septembrie

Apple of My Eyes – MAREA BRITANIE/SUA

20 Septembrie

Bodies Bodies Bodies – SUA

The Wiggles’ World – MAREA BRITANIE

The Wiggles: Ready, Steady, Wiggle – MAREA BRITANIE

21 Septembrie

Weather for Two – MAREA BRITANIE

22 Septembrie

Kiss the Ground – MAREA BRITANIE

The Martian – MAREA BRITANIE

Red Eye – MAREA BRITANIE

23 Septembrie

NiNoKuni (Netflix Original) – MAREA BRITANIE

24 Septembrie

Love and Fury – MAREA BRITANIE

Sankofa – MAREA BRITANIE

25 Septembrie

The Deep (TV) – MAREA BRITANIE

A Walk to Remember – SUA

28 Septembrie

Force of Nature – SUA

Great News (TV) – SUA

Inheritance – SUA

When You Finish Saving the World – SUA

30 Septembrie

Good Witch (TV) – SUA