Mai multe zile de concediu pentru angajați. Codul Muncii va fi modificat pentru implementarea unor directive europene

Până la începutul lunii august a acestui an, România trebuie să legifereze introducerea unor noi tipuri de concediu pentru angajați, un proiect în acest sens fiind deja înregistrat la Senat, prima Cameră a Parlamentului sesizată în această speță.

Modificarea Codului Muncii, impusă de Uniunea Europeană

În iunie 2019, au fost adoptate Directivele europene 1152 și 1158, prima referindu-se la protejarea drepturilor lucrătorilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă, iar a doua la asigurarea echilibrului între viața profesională și viața privată a părinților și îngrijitorilor. Statele membre ale Uniunii Europene aveau ca termen-limită pentru implementarea prevederilor acestor directive începutul lunii august 2022.

România nu s-a grăbit să modifice în sensul cerut de Parlamentul European, astfel că abia acum a fost depus proiectul de lege care ar urma să ofere noi drepturi pentru angajați, precum și o protecție suplimentară față de abuzurile angajatorilor. Este puțin probabil ca proiectul să fie adoptat în cele două săptămâni care au mai rămas până la finele acestei sesiuni parlamentare, dar este probabil ca amenințarea infringementului Comisiei Europene să-i determine pe parlamentari să implementeze directivele până la sfârșitul anului în curs.

O primă modificare majoră a legislației muncii este posibilitate acordării concediului de îngrijitor, definit dreptul „concediul acordat salariaților în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie ca salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin semnificativ ca urmarea a unei probleme medicale grave”. Concediul de îngrijitor are o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, însă prin legi speciale sau contractul colectiv de muncă se poate stabili și o durată mai mare a acestuia. Cele 5 zile nu pot fi reduse din durata concediului anual de odihnă al salariatului.

În al doilea rând, pentru fiecare copil nou-născut, tații vor beneficia de concediu parental. „Angajatorul are obligația acordării concediului paternal cu o durată de 10 zile lucrătoare, la solicitarea scrisă a salariatului. Dreptul la concediul paternal se acordă indiferent de starea civilă și familială a salariatului. Acordarea concediului paternal nu este condiționată de perioada de activitate prestată sau de vechimea în muncă a salariatului”, se arată într-un alt articol al proiectului de lege.

Zile libere pentru cazuri de forță majoră

În plus, se vor putea acorda zile libere pentru urgențe familiale, precum accidente sau boli, în număr de maxim 10 pe an. Însă aceste zile se acordă în mod condiționat. Astfel, angajatorul trebuie să fie informat în prealabil, iar perioada absentată va trebui recuperată în urma unu program stabilit de comun acord între angajator și salariat.

De luat în seamnă este și introducerea în Codul Muncii a interzicerii explicite a sancționării, sub orice formă, a angajaților care cer să li se respecte drepturile oferite de legislația muncii aflată în vigoare. Mai mult, este interiză și „victimizarea”, adică „orice tratament advers venit ca o reacție la o plângere sau sesizare a organelor competente, respectiv la o acțiune în justiție cu privire la încălcarea drepturilor legale sau a principiului tratamentului egal și al nediscriminării.”

Angajatorilor li se impune să precizeze, prin , o serie de informații în plus față de cele care sunt obligatorii în momentul de față. Este vorba de menționarea expresă a metodei de plată a salariului, modalitatea de efectuare și compensare a orelor suplimentare, organizarea muncii în schimburi, condițiile pe care angajatorul le oferă privind formarea profesională, menționarea altor beneficii în bani sau în natură oferite. Dacă munca nu se desfășoară la loc fix, contractul trebuie să precizeze dacă angajatorul asigură deplasarea între locurile de muncă sau o decontează.

„Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Angajatorul nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care își exercită acest drept”, este o altă prevedere din proiectul de modificare a Codului Muncii. Sunt totuși excepții de la această prevedere, precum situațiile în care sunt prevăzute incompatibilități între funcții