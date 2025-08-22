Mai mulți artiști de muzică populară din Gorj au fost condamnați la închisoare. Interpreții sunt acuzați de înșelăciune

Unii dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică populară din Gorj au fost condamnați la închisoare cu suspendare. Artiștii sunt acuzați că au înșelat statul în timpul pandemiei, depunând declarații false. Sentința Judecătoriei Târgu Jiu nu este una definitivă.

13 interpreți de muzică populară din Gorj, condamnați la închisoare cu suspendare

Perioada pandemiei a fost destul de dificilă pentru artiști. Spectacolele au fost anulate, iar pentru mulți asta s-a tradus în pierderi de bani. Totuși, se pare că au dus-o bine și în timpul pandemiei. În timp ce declarau că nu au nicio sursă de venit, mulți dintre ei susțineau concerte.

Potrivit , mai mulți interpreți de muzică populară din Gorj au fost condamnați la închisoare cu suspendare. Printre numele celebre se numără Roberta Maria Crintea, Victoria Lăcătușu, Nicoleta Ramona Lăcătușu, Romina Teodora Pană, Raluca Doriana Sandu, Cristina Olteanu și Maria Violeta Ciocăzanu. Lista continuă cu Florina Cristina Grădinaru, Ramona Diana Bărănescu, Laviniu Gabriel Păducel, Marian Piscureanu, Alexandru Deaconescu și Marius Baldovin.

Sentința nu este una definitivă, ceea ce înseamnă că toate numele condamnate pot face apel, potrivit Prejudiciul cauzat de inculpați se ridică la 120.000 de lei, însă a fost deja recuperat. Totuși, pe unii dintre interpreții menționați, magistrații din Târgu Jiu i-au condamnat la închisoare cu executare. Este vorba despre Teodora Pană și Alexandru Deaconescu, care au primit 1 an și 2 luni, respectiv 1 an și jumătate de închisoare cu executare.

Artiștii au vrut să încaseze indemnizații de la AJPIS Gorj, deși aveau spectacole și concerte

Potrivit judecătorilor, toți în timpul pandemiei de COVID-19. Scopul lor a fost acela de a încasa indemnizații de la AJPIS Gorj, deși banii erau destinați exclusiv persoanelor care trăiau doar din drepturi de autor. Ba mai mult, unii dintre artiști figurau ca angajați cu contracte de muncă.

Decizia magistraților din Târgu Jiu este, fără doar și poate, o lovitură puternică pentru interpreții de muzică populară. Cu toții au declarat că nu au avut nicio sursă de venit în timpul pandemiei, dar se pare că, totuși, au încasat bani din spectacolele și concertele susținute în acea perioadă, chiar dacă au fost mai puține la număr.

În perioada pandemiei, artiștii din toată țară s-au plâns de lipsa concertelor și implicit, a banilor. Ba mai mult, 100 de cântăreți și trupe au cerut sprijin Guvernului în vreme de criză. Printre cei care au semnat scrisoarea destinată Executivului s-au numărat Loredana, Antonia, Ștefan Bănică, Delia, Holograf și alții.