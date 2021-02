Mai mulţi artişti, lăsaţi cu conturile goale, au fost audiaţi la DIICOT: “Îmi lipseau bani”

Mai mulți artiști au fost jefuiți de o grupare infracțională specializată în furtul de identitate ai cărei membri se află în vizorul autorităților încă de anul trecut. Printre victime se numără actorul Adrian Nartea, fetele de la Bambi, Jean de la Craiova, dar și Gabriel Dorobanțu.

De altfel, acesta din urmă a fost chemat, joi dimineață, la sediul DIICOT din Capitală, pentru a explica ce i s-a întâmplat. Se pare că infractorii au reușit să-i acceseze contul de pe o rețea de socializare şi, în numele său, le-au cerut fanilor să trimită bani prin diverse metode rapide, precum Revolut.

Escrocheria a ieșit la iveală în momentul în care îndrăgitul interpret de muzică ușoară a fost sunat de compania de telefonie mobilă şi înştiinţat că a achiziţionat un telefon foarte scump. „Am negat, am insistat că nu e comanda mea”, le-a declarat acesta jurnaliștilor, înainte să intre la audieri.

Gabriel Dorobanțu, victima unei grupări specializată în golirea cardurilor bancare

„Mi-am recuperat prejudiciul și merg la audieri. Am văzut că lipseau bani, am făcut sesizate către bancă şi mi-au dat banii. Nu era o sumă mare, dar erau banii mei.

Nu știu cum au făcut, nu e treaba mea. Prima atenționare a fost când am primit telefon de la compania de telefonie mobilă că am făcut comandă de telefon foarte scump.

Am negat, am insistat că nu e comanda mea. S-au încărcat cartele pe aboamentul de net, telefon și televizor, s-a vorbit cu prietenii mei de pe Facebok și li s-a cerut bani, mulți au dat. Am înțeles ca sunt sume destul de mari”, a explicat Gabriel Dorobanțu.

Între timp, 14 membri ai grupării au fost reținuți de anchetatori și duși la sediul DIICOT pentru audieri. Prejudiciul ajunge la 100.000 lei, iar printre victime se numără și alte nume sonore din showbiz-ul românesc, precum Jean de la Craiova, fetele de la Bambi și Adrian Nartea.

„Mi-au cerut să citesc practic acel ID number de pe cardul SIM. Ce aveam eu pe card, nu aveau ei în centrală. În sensul că seria number nu corespundea. Cineva a sunat în centrală și s-a dat drept persoana mea și a cerut validarea unui alt SIM blank, într-un alt telefon, în altă parte.

Am rămas fără acces la contul meu bancar, fără acces la e-mail și fără acces la conturile sociale. Mai mult decât atât, s-au inițiat tranzacții pe cardul meu în valoare de vreo 2.000 de euro. Nu cumpărau obiecte, cumpărau vouchere pe care le puteau folosi ulterior”, a declarat actorul care îi dă viață personajului principal din serialul Vlad.

