Mai mulţi fani ai Rapidului, ridicaţi de mascaţi după ce au bătut un pakistanez! Anunţul Poliţiei. Video

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Un bărbat în vârstă de 40 de ani, cetăţean pakistanez, ar fi fost bătut de mai mulţi fani ai Rapidului. El se afla alături de prietena lui pe aleea dinspre Sala Polivalentă şi stadionul Giuleşti. Pe acolo, treceau mai mulţi fani din la meciul cu Dinamo .

Mai mulţi fani ai Rapidului, ridicaţi de mascaţi după ce au bătut un pakistanez!

Femeia a început să filmeze trecerea galeriei, fapt care i-ar fi deranjat pe mai mulţi ultraşi, care i-au cerut să oprească filmarea. Tânăra s-a conformat, dar a intervenit prietenul ei şi le-ar fi reproşat că nu e normal să îi spună să nu filmeze, moment în care fanii Rapidului au sărit să îl bată pe pakistanez.

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Câteva zile mai târziu, fanii implicaţi în acest conflict au fost săltaţi de la domiciliu. Poliţia Română a emis un comunicat prin care au anunţat că se efectuează cercetări pentru cinci bărbaţi, cu vârste cuprinse între 30 şi 51 de ani, bănuiţi de infracţiuni de tulburare a liniştii publice, loviri şi alte violenţe.

Comunicatul Poliţiei Române

„Astăzi, 20 august 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și județul Buzău, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări față de cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 51 de ani, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de tulburarea liniștii și ordinii publice și lovirea sau alte violențe.

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Din datele și probele administrate în cauză până în prezent a reieșit faptul că, la data de 2 august 2026, în jurul orei 20:35, cei cinci bărbați, despre care există indicii că fac parte din galeria unei echipe de fotbal din București, în timp ce se deplasau către stadion, în zona unei săli polivalente, ar fi fost implicați într-un conflict spontan cu un bărbat, cetățean pakistanez, în vârstă de 40 de ani.

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Pe fondul conflictului, bărbatul ar fi fost agresat fizic de către cei cinci bărbați, fiind lovit cu pumnii și picioarele, până în momentul în care a căzut la nivelul solului. Actele de violență au fost stopate ca urmare a intervenției efectivelor Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, care au intervenit pentru restabilirea ordinii și liniștii publice. În urma activităților desfășurate de polițiști, cei cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 51 de ani, au fost identificați și sunt bănuiți de participarea la comiterea faptelor cercetate.

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Astfel, în cursul zilei de astăzi, au fost puse în executare cele patru mandate de percheziție domiciliară, în urma cărora patru dintre bărbații bănuiți au fost depistați și conduși la audieri. Față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați în fața magistraților cu propuneri legale.

Față de cel de-al cincilea bărbat, bănuit de comiterea faptelor, polițiștii desfășoară activități specifice în vederea depistării acestuia. Acțiunea beneficiază de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul D.G.P.M.B. și al efectivelor Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea liniștii și ordinii publice și lovirea sau alte violențe„, se arată în comunicatul forţelor de ordine.

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