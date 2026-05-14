Mai mulți jucători de la U Craiova, urmăriți de oameni din La Liga la finala Cupei! Au fost propuși de Gică Craioveanu: „Au văzut ceva, acum trebuie să urce prețul”

Gică Craioveanu (58 de ani) s-a declarat, în mod așteptat, fericit de faptul că Universitatea Craiova a câștigat Cupa României după ce a învins U Cluj la Sibiu după executarea loviturilor de departajare. Pe de altă parte însă, fostul mare fotbalist al formației din Bănie a transmis cu această ocazie și că s-ar fi așteptat la un joc mai solid prestat de formația antrenată de Filipe Coelho.

Gică Craioveanu, nemulțumit de jocul prestat de Universitatea Craiova, chiar dacă echipa din Bănie a câștigat Cupa României

De asemenea, el a glumit pe seama acestei chestiuni și a subliniat că nu are nevoie de astfel de emoții la vârsta sa. „M-au făcut să sufăr cam mult în seara asta, dar nu e nicio noutate. Nu îmi place să trăim la limită mereu. Am avut noroc cu Dinamo în acel minut 119, nu poți să stai mereu în ultima clipă. Nu crede că e mai frumoasă, îți spun sincer, frumoasă e când joci bine, câștigi meritat, îți domini adversarul și nu pui lumea la încercare ca în seara asta. Am 58 de ani.

În prima repriză a fost un plus al Craiovei, în a doua au împins și ei mai mult jocul, în prelungiri nu a riscat nimeni. Cea mai mare ocazia au avut-o ei la Mendy, acolo se putea decide meciul. Un joc pragmatic, s-a jucat să nu se piardă. Mister cred că a avut încredere că nu luăm un gol și o fază fixă, o inspirație a jucătorilor din atac, dar nu au fost inspirați”, a spus Gică Craioveanu la după

Gică Craioveanu, anunț ferm înaintea finalei pentru campionat dintre Universitatea Craiova și U Cluj

La finalul acestei săptămâni, , într-un meci care ar putea decide soarta titlului din SuperLiga în favoarea oltenilor: „Meciul de duminică este cel mai important meci al istoriei Craiovei din ultimii 35 de ani. Nu am niciun dubiu. Scopul scuză mijloacele. Sunt foarte fericit, dar mă așteptam la alt joc. Pentru mulți contează, pentru foarte mulți nu. Eu mie mi-ar plăcea să joace Craiova cum joacă Barcelona, City, o echipă ofensivă, să facă spectacol. Ok, sunt fericit, dar vreau mai mult.

Nici pe vremea lui Cârțu la ultimul event nu jucam ca Milanul lui Sacchi, hai să fim serioși, dar parcă eram mai ofensivi. Este mare avantaj că se joacă pe ‘Templu’. Cu 30.000 de oameni în spate va fi cu totul altceva, cred că echipa va juca altceva, mai ofensiv. Victoria, eu nu aș avea încredere în Giulești. Noi cu Rapid am avut tot timpul lupte grele”.

Reprezentanți ai lui Getafe, prezenți la Sibiu pentru a urmări mai mulți jucători de la Universitatea Craiova

Nu în ultimul rând, Gică Craioveanu a dezvăluit că recent a propus mai mulți jucători de la Universitatea Craiova pentru Getafe, fosta sa echipă din Spania, iar clubul din La Liga și-a trimis reprezentanții la „Au văzut ceva, îți dai seama. Eu am o slăbiciune pentru Anzor, foarte bun tactic, la faze fixe, mi se pare un jucător complet. Pe el îl recomandaseră, eu am vorbit despre Cicâldău, Crețu, Baiaram. Sper să fi văzut pe cineva. Acum trebuie să urce prețul orice echipă”.