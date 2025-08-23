News

Mai mulți români, lăsați fără bani și fără vacanțe! Ce agenție de turism le-a dat țeapă

Mai mulți români care s-au visat în vacanțe de vis au luat o mare țeapă din partea unei agenții de turism la care au apelat. Prejudiciile sunt serioase.
Dan Suta
23.08.2025 | 16:25
Mai multi romani lasati fara bani si fara vacante Ce agentie de turism lea dat teapa
Mai mulți români au rămas fără vacanțe. Ce agenție de turism le-ar fi dat țeapă/ Foto-montaj: FANATIK

Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au făcut percheziții la sediul unei agenții de turism din Constanța, neregulile descoperite fiind destul de grave și prejudiciul uriaș.

ADVERTISEMENT

Mai mulți români au rămas fără banii dați pe vacanțe

Administratoarea agenției este vizată într-un dosar cu suspiciuni rezonabile de înșelăciune. Acțiunea a fost coordonată de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța. Potrivit anchetatorilor, agenția cu probleme se numește „de Ducă” și funcționa prin firma Eddia Business Travel RO SRL. Fusese anterior menționată în mai multe investigații, însă joi, pe 21 august, polițiștii au ridicat probe concrete privind posibile fapte de natură penală. Doamna Doina R., în vârstă de 46 de ani, este suspectată că în perioada 2023-2024 ar fi înșelat 22 de clienți. A fost vizitată de agenții speciali atât la ea acasă, cât și la biroul real al agenției de care se ocupă.

Mai exact, persoanele păgubite și-au achiziționat pachete turistice, dar vacanțele nu au mai fost furnizate, iar sumele plătite nu au mai fost înapoiate. Prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ 194.000 de lei, scrie Replica Online.

ADVERTISEMENT

Clienții au rămas doar cu visele

În același timp, ancheta a scos la suprafață un alt mecanism  prin care administratorul ar fi provocat daune semnificative. În cursul anului 2023, firma ar fi intermediat vânzarea unor pachete printr-o agenție străină, însă ar fi reținut banii clienților români fără să mai achite contravaloarea către partenerul extern. Prejudiciul suplimentar general a fost estimat la circa 215.000 de lei.

Anchetatorii au mai descoperit că deși agenția era listată la o adresă din Constanța, la locația respectivă nu există fizic nicio întreprindere. În timpul descinderilor care au avut loc de curând, polițiștii au ridicat mai multe bunuri cu valoare probatorie, printre care un laptop și două telefoane mobile ce urmează să fie supuse unor verificări informatice.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Cercetările sunt în plină desfășurare, sub coordonarea procurorilor pentru stabilirea întregului prejudiciu, față de ce s-a constatat până acum, la prima vedere, după plângerile făcute de clienții țepuiți. Anchetatorii caută și eventuali complici ai administratoarei.

ADVERTISEMENT
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil...
Digisport.ro
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil de doi ani și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate”
Resursa rară din România pe care toată lumea o caută. Ministrul Economiei susține...
Fanatik
Resursa rară din România pe care toată lumea o caută. Ministrul Economiei susține că valoarea ei crește de la o zi la alta
Accident grav cu doi morți în Argeș. O mașină a căzut într-o râpă
Fanatik
Accident grav cu doi morți în Argeș. O mașină a căzut într-o râpă
Imagini dramatice cu prăbuşirea unui pod, în China. 12 muncitori au murit, patru...
Fanatik
Imagini dramatice cu prăbuşirea unui pod, în China. 12 muncitori au murit, patru sunt daţi dispăruţi
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
Năucitor! Gigi Becali ar fi mutat două hectare de teren din Republica Moldova...
iamsport.ro
Năucitor! Gigi Becali ar fi mutat două hectare de teren din Republica Moldova în București. Un personaj controversat: 'Ce credeți că a făcut?'
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face...
Jurnalul.ro
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!”...
adevarul.ro
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un foc de avertisment
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe...
Observatornews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere....
as.ro
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
UPDATE VIDEO Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România....
stiripesurse.ro
UPDATE VIDEO Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa...
Libertatea.ro
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa ceva ca aici. Haosul și lupta pentru legume sunt absolut unice în lume!”
Litoralul românesc în vara lui 2025. Trenduri online și analiză de sentiment
informat.ro
Litoralul românesc în vara lui 2025. Trenduri online și analiză de sentiment
Tania Budi rupe tăcerea despre relaţia cu Gigi Becali: Un bolnav!
RTV.NET
Tania Budi rupe tăcerea despre relaţia cu Gigi Becali: Un bolnav!
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!