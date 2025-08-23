Mai mulți români, lăsați fără bani și fără vacanțe! Ce agenție de turism le-a dat țeapă

Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au făcut percheziții la sediul unei agenții de turism din Constanța, neregulile descoperite fiind destul de grave și prejudiciul uriaș.

ADVERTISEMENT

Mai mulți români au rămas fără banii dați pe vacanțe

Administratoarea agenției este vizată într-un dosar cu suspiciuni rezonabile de înșelăciune. Acțiunea a fost coordonată de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța. Potrivit anchetatorilor, agenția cu probleme se numește „de Ducă” și funcționa prin firma Eddia Business Travel RO SRL. Fusese anterior menționată în mai multe investigații, însă joi, pe 21 august, au ridicat probe concrete privind posibile fapte de natură penală. Doamna Doina R., în vârstă de 46 de ani, este suspectată că în perioada 2023-2024 ar fi înșelat 22 de clienți. A fost vizitată de agenții speciali atât la ea acasă, cât și la biroul real al agenției de care se ocupă.

Mai exact, persoanele păgubite și-au achiziționat pachete turistice, dar vacanțele nu au mai fost furnizate, iar sumele plătite nu au mai fost înapoiate. Prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ 194.000 de lei,

ADVERTISEMENT

Clienții au rămas doar cu visele

În același timp, ancheta a scos la suprafață un alt mecanism prin care administratorul ar fi provocat daune semnificative. În cursul anului 2023, firma ar fi intermediat vânzarea unor pachete printr-o agenție străină, însă ar fi reținut banii clienților români fără să mai achite contravaloarea către partenerul extern. Prejudiciul suplimentar general a fost estimat la circa 215.000 de lei.

Anchetatorii au mai descoperit că deși agenția era listată la o adresă din Constanța, la locația respectivă nu există fizic nicio întreprindere. În timpul descinderilor care au avut loc de curând, polițiștii au ridicat mai multe bunuri cu valoare probatorie, printre care un laptop și două telefoane mobile ce urmează să fie supuse unor verificări informatice.

ADVERTISEMENT

Cercetările sunt în plină desfășurare, sub coordonarea procurorilor pentru stabilirea întregului , față de ce s-a constatat până acum, la prima vedere, după plângerile făcute de clienții țepuiți. Anchetatorii caută și eventuali complici ai administratoarei.