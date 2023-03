Mai mulți tineri dau foc mașinilor din Baia Mare, în timpul nopții. Poliția nu reușește să-i prindă

Mai mulți tineri dau foc sau sparg mașini în Baia Mare, atacurile fiind comparate de locuitorii din oraș cu cele de tip mafiot. Polițiștii au studiat cu atenție camerele de supraveghere, însă nu au reușit să-i prindă momentan pe făptaș. Singura certitudine e că cei care dau foc la mașini ar fi tineri.

Mai mulți tineri dau foc mașinilor din Baia Mare

Oamenii sunt terorizați și spun că se mai tem să iasă din casă seara. ”Te trezeşti că-ţi dă în cap”, se plânge un locatar. Păgubiții spun că nu au niciun dușman și nimeni nu ar avea un motiv să le dea foc la mașină. Așadar, sunt șanse mari ca aceste gesturi să fie făcute din teribilism și plictiseală.

ADVERTISEMENT

Anchetatorii au identificat deja două cazuri în care mașinile au ars complet, iar focul a fost pus intenționat. Atacurile au avut loc la patru nopți distanță, iar primul incident a fost filmat de camerele de supraveghere, iar acum oamenii legii încearcă să dea de făptași.

În imagini se vede cum aceștia aruncă ceva pe automobil, după care acesta se aprinde instantaneu. Infractorii nu stau prea mult prin zonă și se fac nevăzuți printre blocuri, imediat după ce au dat foc la mașini.

ADVERTISEMENT

La cel mai recent atac asupra unei mașini se pare că cei doi tineri au făcut o imprudență și au lăsat în urmă o brichetă. ”M-au trezit vecinii azi-noapte, pe la 1, că arde maşina. Nu m-am certat cu nimeni, nu am avut treabă cu nimeni. Nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă”, s-a plâns proprietarul mașinii, conform vasiledale.ro.

a oferit mai multe detalii: ”Două echipaje de stingere-descarcerare au intervenit la un incendiu, la un autoturism, pe strada Păltinişului. Din păcate, autoturismul a ars în totalitate”. Sergiu Man, un alt locatar păgubit, cere polițiștilor să intervină de urgență, pentru că oamenii nu mai se simt în siguranță.

ADVERTISEMENT

”Deja e a doua maşină aprinsă în decurs de o săptămână. Plus, sunt multe spargeri de maşini. Şi la mine, e anul de când s-a spart maşina. Şi nu numai la mine, au fost 4 maşini în noaptea respectivă, s-a văzut pe camere. Am trimis filmările şi la poliţie, de un an nu a făcut nimic. N-ai ce ieşi din casă, te trezeşti că-ţi dă în cap”, s-a plâns Sergiu Man.

Potrivit jurnalistului ultimul autoturism care a ars valora aproximativ 8.000 de lei, deci e neclar de ce hoții ar comite astfel de gesturi, în condițiile în care nu era vorba de o mașină de valoare. Mai mult, prejudiciul comis unui alt autoturism a fost de 2.000 de lei, însă rămâne de văzut dacă păgubiții erau asigurați.

ADVERTISEMENT

”Azi noapte, la ora 01.05, polițiștii băimăreni au fost sesizați prin S.N.U.A.U.112, ulterior prin plângere, de către un bărbat de 50 de ani, despre faptul că pe strada Păltinișului, persoane necunoscute i-au distrus autoturismul prin incendiere. Autoturismul a ars în totalitate prejudiciu cauzat fiind de 8.000 de lei.

ADVERTISEMENT

Cu ocazia cercetării la fața locului s-a stabilit faptul că un autoturism care se afla parcat lângă autoturismul cuprins de flăcări, a fost avariat cauzând un prejudiciu de aproximativ 2.000 de lei. După stingerea incendiului, pompierii au stabilit cauza probabilă că fiind o acțiune intenționată cu scopul de a genera incendiul. În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere și pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incendiul”, menționează sursa citată.