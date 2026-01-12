Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mai pleacă cineva de la FCSB, după Adrian Șut?! MM Stoica, anunț fără dubii despre Tănase și Târnovanu. Exclusiv

FCSB l-a vândut în această iarnă pe Adrian Șut. Mihai Stoica a spus totul despre eventualele plecări de la campioana României. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Mihai Dragomir
12.01.2026 | 11:18
Mai pleaca cineva de la FCSB dupa Adrian Sut MM Stoica anunt fara dubii despre Tanase si Tarnovanu Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Mai pleacă cineva de la FCSB în această iarnă? Anunțul lui Mihai Stoica. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FCSB are un lot numeros, însă a cedat deja doi jucători în această iarnă. Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre capitolul plecări la campioana României. Vezi pe FANATIK toate detaliile.

Mai vinde FCSB vreun jucător după Adrian Șut? Ce a spus Mihai Stoica

FCSB se pregătește intens pe ultima sută de metri în cantonamentul din Antalya înaintea reluării campionatului. Mihai Stoica a vorbit despre eventualele plecări de la echipa bucureșteană.

După transferul lui Adrian Șut la Al-Ain, anunțat în exclusivitate de FANATIK, Mihai Stoica a transmis că, acum, nu se pune problema ca un alt fotbalist să mai părăsească campioana României, în ciuda zvonurilor care i-au vizat în principal pe Târnovanu și Tănase.

„Nu am absolut niciun semnal pentru niciun jucător. Nici pentru Ștefan Târnovanu, că s-a tot scris, nici pentru Florin Tănase. Sunt cu ei aici (n.r. – Antalya). N-am avut absolut nicio discuție, nici cu ei, nimeni nu mi-a spus nimic. Nu m-a contactat niciun agent și niciun club!”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Planul lui Gigi Becali pentru perioada de transferuri la FCSB

Ulterior, Mihai Stoica a ținut să precizeze că Gigi Becali nu va mai ceda niciun jucător important odată ce SuperLiga se reia. Cât despre Florin Tănase, „favoritul” patronului, MM a precizat că deși poate pleca oricând își dorește, el crede că jucătorul nu va recurge la această decizie.

„Când începe a doua parte a campionatului, nu te gândi vreodată că Gigi va vinde un jucător important. Atunci se acționează clauzele și cu asta basta. Tănase are o situație specială, el poate pleca oricând liber. Dar nu cred că va mai pleca, din moment ce e cu noi… Nu cred că va pleca!”, a mai spus MM.

Fotbalistul care vrea să vină la FCSB. Detalii de ultim moment oferite de Mihai Stoica

Anterior, tot în cadrul intervenției sale telefonice, Mihai Stoica a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA detalii importante despre singura mutare pe care FCSB o mai pune la cale în această fereastră de transferuri.

„Vom aduce un număr 6. Avem unul deja, dar nu știm ce șanse avem, deocamdată. Ne-a transmis că ia în calcul să vină, dar deocamdată, trebuie să vadă dacă nu cumva acceptă o ofertă de pe alt continent pe bani foarte mulți. Ezită, dar așteptăm!”, a anunțat Mihai Stoica în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
