Mai poate pierde Antonelli titlul? Ultimele calcule înaintea Marelui Premiu de Formula 1 din Mexic

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, doar că acest rezultat nu a fost de ajuns pentru a-i garanta titlul mondial la piloți. Prin urmare, va trebui să lupte pentru îndeplinirea principalului obiectiv și la etapa din Ciudad de Mexico, ce este programată în weekendul 30 octombrie – 1 noiembrie.

Două puncte pot face diferența

În acest moment, între Kimi Antonelli și George Russell, ocupanții primelor două locuri din clasamentul general al Formulei 1 pe 2026, este o diferență de 123 de puncte. În joc, mai sunt 125, astfel că Antonelli are nevoie de numai două puncte pentru a triumfa în acest sezon.

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De asemenea, ecartul față de locul al treilea, ce-i aparține septuplului campion mondial Lewis Hamilton, este de 124 de puncte. Singura variantă prin care Antonelli mai poate pierde titlul este să încheie în afara punctelor în toate cele cinci curse rămase de disputat, iar Russell ori Hamilton să câștige fiecare etapă. Însă, acest scenariu este foarte puțin probabil să se concretizeze.

Practic, italianul de la Mercedes trebuie să termine cursa din Mexic cel puțin pe locul 9 pentru a fi sigur de titlu, indiferent de ce vor face rivalii săi din Marea Britanie. Dacă va încheia mai jos de 9, el tot ar putea deveni campion, asta numai în cazul în care niciunul dintre Russell și Hamilton nu va câștiga întrecerea.

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Dacă Antonelli va încheia pe 10, iar Russell se va impune în Ciudad de Mexico, atunci lupta pentru titlu va continua în Brazilia, la Sao Paulo.

Sezon de excepție pentru Kimi Antonelli

Mercedes poate obține o dublă în acest an, în Formula 1, cu titlul piloților adjudecat prin Kimi Antonelli, și cu cel al constructorilor în propriul garaj. Pilotul italian vrea să aducă motive de bucurie în tabăra sa, prin obținerea unui rezultat pozitiv în următoarea rundă.

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„Sunt foarte entuziasmat. Mi-ar plăcea mult să cuceresc titlul într-un mod spectaculos, printr-un rezultat excelent. Aceasta este mentalitatea. Aceasta a fost dintotdeauna mentalitatea și așa va rămâne de acum până la sfârșitul sezonului. Voi încerca pur și simplu să mă bucur de fiecare moment, pentru că sunt momente care vor rămâne mereu în amintire”, a spus Kimi Antonelli, după cursa din Statele Unite.

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