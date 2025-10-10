Mai poate România să îl piardă pe Eissat!? Regulamentul FIFA e clar. Reacții din Israel după debutul fundașului la națională

Victoria României cu 2-1 în meciul cu Moldova a venit la pachet cu debutul a mai multor jucători la prima reprezentativă. Printre aceștia s-a numărat și Lisav Eissat. Fundașul are dublă cetățenie, română și israeliană, și pare hotărât să își continue cariera sub steagul tricolor.

Cum îl poate România aconta pe Lisav Eissat. Ce scrie în regulamentul FIFA

A comis câteva erori, însă de fiecare dată a reușit să își corecteze la timp greșelile și ar putea deveni un fotbalist de bază pentru tricolori. Totuși, încă are timp să își schimbe decizia și să aleagă naționala Israelului.

Condițiile prin care România își poate asigura definitiv serviciile lui Eissat sunt destul de simple. Fundașul mai trebuie să joace doar două meciuri la seniori pentru tricolori până împlinește 21 de ani, adică în luna ianuarie.

De asemenea, în cazul în care nu va da curs convocărilor la naționala Israelului până la împlinirea vârstei de 21 de ani, Eissat nu va mai avea de ales și va reprezenta România până la finalul carierei, întrucât acesta este regulamentul FIFA.

Prima reacție a fotbalistului după ce a fost lăudat de Mircea Lucescu

A doua zi după meci, fundașul cu dublă cetățenie a postat un scurt mesaj pe contul său de social media, în care s-a declarat fericit de șansa de a juca pentru naționala României. Fotbalistul pare destul de convins să evolueze în continuare sub steagul tricolor.

„Bucuros că am debutat pentru România. Mulțumesc pentru sprijin. Vom continua să muncim”, a notat Lisav Eissat, alături de o serie de fotografii din partida cu Moldova.

a fost mulțumit de prestația fundașului central. Antrenorul de 80 de ani a analizat evoluția fotbaliștilor din defensivă și a scos în evidență maturitatea lui Eissat.

„Am redus mult media de vârstă. Cei care au jucat pot intra într-un grup mai mare, să nu mai ajungem ca lipsa a 3-4 jucători să creeze probleme. M-a convins Eissat, arată ca un jucător matur, la fel și Ciubotaru. Are calități deosebite. Jucători de 20 de ani excelenți”, au fost cuvintele lui Mircea Lucescu.

Nu toată lumea vede cu ochi buni convocarea fundașului central la națională. Ce au cerut suporterii

În schimb, o parte dintre ultrașii români nu văd cu ochi prea buni convocarea lui Eissat. Suporterii din peluză au afișat, în timpul meciului cu Moldova, o serie de mesaje în care criticau lipsa de implicare a federației în creșterea de copii și juniori. Peluza și-ar dori să vadă pe teren jucători născuți în România, și nu fotbaliști naturalizați. „Li s-a vorbit de juniori și identitate / Dar FRF își dorește doar diversitate”.

Ce a scris presa din Israel după debutul lui Eissat la naționala României

Presa din Israel a scris despre evoluția avută de fundașul de la Maccabi Haifa în România – Moldova 2-1. Jurnaliștii au scos în evidență chiar și bannerul ultrașilor ultranaționaliști la adresa conducerii FRF.

„Fundașul lui Maccabi Haifa, despre care s-a vorbit pe larg în România, a debutat pentru națională. Selecționerul Mircea Lucescu a fost impresionat după victoria cu 2-1 asupra Moldovei și l-a lăudat pe Eissat.

Lisav Eissat și-a făcut debutul pentru România, a avut o evoluție bună și este așteptat să rămână în primul 11. El nu a fost cruțat în patria sa. În ciuda bannerului fluturat de ultrașii care se opun naturalizării jucătorilor, el a avut un joc pozitiv din perspectiva sa și a fost lăudat”, au scris cei de la