„Mai prinde FCSB play-off-ul?”. Mitică Dragomir a făcut profeția și a dezvăluit greșeala uriașă a campioanei: „Eu am fost dat afară din cauza asta”

Mitică Dragomir a dat verdictul despre șansele FCSB-ului la play-off! Care este greșeala fatală făcută de campioana României la meciul cu FC Argeș
Gabriel-Alexandru Ioniță
20.01.2026 | 15:00
Mai prinde FCSB playofful Mitica Dragomir a facut profetia si a dezvaluit greseala uriasa a campioanei Eu am fost dat afara din cauza asta
Mitică Dragomir a spus dacă prinde sau nu FCSB play-off-ul. Foto: colaj Fanatik
Mitică Dragomir a comentat înfrângerea suferită de FCSB la Mioveni cu FC Argeș, scor 0-1, și a evidențiat cu această ocazie greșeala mare comisă de oficialii campioanei României, în viziunea sa, în contextul acestei partide.

Mitică Dragomir a dat verdictul: unde s-a greșit la FCSB înaintea meciului cu FC Argeș

El a apreciat că delegația echipei roș-albastre ar fi trebuit să revină în România după cantonamentul din Antalya mai devreme și nu cu doar o zi înaintea jocului de la Mioveni, așa cum s-a întâmplat. 

Pe de altă parte, în ciuda eșecului cu FC Argeș, Dragomir a apreciat că FCSB tot va prinde play-off-ul în acest sezon. El se bazează în principal pe faptul că formația antrenată de Elias Charalambous dispune în continuare de un program destul de bun, în sensul că va juca mai multe meciuri pe teren propriu.

„Mi-a părut rău de ei. Prin play-off-ul, că mai sunt 8 meciuri, dintre care 5 le au acasă. Au 3 meciuri afară grele de tot. Convingerea mea e că au greșit că au venit în pre-ziua meciului din Antalya. Trebuia să îi țină aici. În primul organismul, vii de la +18 grade la -10…”, a spus Dumitru Dragomir la Profețiile lui Mitică. 

Cum a fost dat afară Dumitru Dragomir după un episod asemănător

În acest sens, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România a oferit și un exemplu concret, un episod trăit chiar de el pe vremea când era președinte la Chimia Râmnicu Vâlcea și a ajuns să fie dat afară după o situație asemănătoare:

„Eu am fost dat afară odată de la Vâlcea din cauza asta. Eram președinte, câștigasem Cupa României, am promovat în prima ligă și am jucat la Constanța, făcând meci egal, rezultat bun. M-a rugat cineva de la Făgăraș, eu la juniori am jucat la Făgăraș, ajunsesem președinte, m-a rugat să jucăm un meci cu Chimia Făgăraș.

Era Chimia Vâlcea a noastră cu Chimia lor. Am plecat de la mare la munte și după aia am venit iar la Vâlcea și am jucat cu Dinamo. Ne-a rupt Dinamo! Ne-a făcut Dumitrache praf. Și s-au schimbat prim-secretarii. Și nu știu cine i-o fi spus ‘Ce conducător e ăsta care pleacă de la mare la munte și de la munte iar la șes?’. Cu toate că Vâlcea nu este la șes.

Și eu i-am spus că e prost informat și m-a dat afară (n.r. râde). Am făcut pauza prea mare între prost și informat și m-a dat afară pe loc”. 

Prinde FCSB play-off-ul? Ce crede Mitică Dragomir

