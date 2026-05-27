Mai rămâne Vinicius la Real Madrid? Mesajul brazilianului după încă un sezon fără trofeu: ”Trebuie doar să așteptăm și să trăim fiecare zi”

Real Madrid a avut un nou sezon modest în care nu a câștigat nimic. Pe lângă rezultatele sub așteptări, ”galacticii” își fac griji acum și din cauza unei posibile plecări a lui Vinicius (25 de ani).
Traian Terzian
27.05.2026 | 12:31
Vinicius (25 de ani), anunț ferm despre viitorul său la Real Madrid. Sursă foto: Hepta
Confruntat cu numeroase probleme la club, lipsa de performanță, alegerile pentru președinție, scandalurile din vestiar și numirea unui nou antrenor, Florentino Perez are pe cap și posibilitatea de a-l pierde pe Vinicius, care mai are doar un an de contract.

Vinicius, anunț ferm în privința contractului cu Real Madrid

Deși marile cluburi ale Europei și granzii din zona Golfului stau la pândă să-l ”fure” pe starul brazilian în cazul în care Real Madrid nu va reuși să-l convingă să-și prelungească înțelegerea, Vinicius le-a dat o veste mare fanilor ”blanco”.

”Nu mă grăbesc să-mi reînnoiesc contractul. Am contract până în 2027. Deci, până în 2027, avem multe de discutat cu Real Madrid, iar Real Madrid are multe de discutat cu mine. Vreau să rămân la Real Madrid pe viață.

Real Madrid este calmă, eu sunt calm. Președintele are încredere în mine și eu am încredere în el. Și asta e tot, trebuie doar să așteptăm și să trăim fiecare zi, fiecare clipă și să ne bucurăm de cel mai bun club din lume”, a declarat Vinicius la un post de televiziune din Brazilia, conform tuttomercatoweb.com.

Mândru că a ajuns unul dintre căpitanii Realului

Superstarul brazilian a mărturisit că nu s-a gândit în niciun moment să plece de la Real Madrid și este conștient de responsabilitatea pe care o are și prin prisma faptului că este unul dintre căpitanii echipei.

”Nu mi-am imaginat niciodată că sunt departe de Real Madrid. Mă bucur cu adevărat de fiecare moment pe care îl petrec aici, pentru că este clubul visurilor mele. Întotdeauna am visat să joc aici și să pot face asta atât de mult timp.

Acum sunt unul dintre căpitanii echipei. În ciuda vârstei mele fragede, este o realizare semnificativă care apare doar de câteva ori în istorie. Așa că mă bucur de fiecare moment. Vreau să rămân aici pentru tot restul vieții, dar nu mă grăbesc să-mi reînnoiesc contractul”, a spus Vinicius.

Un colos din Premier League a pus ochii pe Vinicius

Situația tensionată din vestiarul lui Real Madrid și faptul că Vinicius nu ar avea o relație prea apropiată cu Kylian Mbappe i-a făcut pe jurnaliștii din Spania să considere că brazilianul ar putea pleca în această vară.

Relația rece dintre cele două staruri i-ar fi făcut pe cei de la Manchester City să facă primii pași în încercarea de a-l ”fura” pe Vinicius. Iar suma de transfer vehiculată ar fi de peste 100 de milioane de euro.

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
