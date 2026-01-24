Sport

Mai rău de atât nu se poate: Manchester United, eșec istoric! La ce capitol a fost întrecută de Arsenal și Liverpool

Fanii lui Manchester United au mai primit o veste proastă. Clubul de pe Old Trafford a fost surclasată la un nou capitol de rivalele Liverpool și Arsenal: banii.
Cristian Măciucă
24.01.2026 | 14:02
Mai rau de atat nu se poate Manchester United esec istoric La ce capitol a fost intrecuta de Arsenal si Liverpool
Mai rău de atât nu se poate. Manchester United a fost întrecută și la acest capitol de rivalele Liverpool și Arsenal. FOTO: Fanatik
Vești proaste pentru Manchester United, care, cândva, era considerat cel mai bogat club din lume. Gruparea de pe Old Trafford a căzut pe locul 8 în clasamentul anual din Deloitte Football Money League, ierarhie condusă de Real Madrid. Pentru „diavolii roșii”, aceasta este cea mai rea clasare din istorie.

Manchester United, cea mai rea clasare din istorie în Deloitte Football Money League

Pentru Manchester United, vestea este cu atât mai rea cu cât a fost devansată pentru prima dată în clasament de rivalele Liverpool și Arsenal. Sezonul 2024-2025 a lăsat urme adânci pentru grupare de pe Old Trafford, care a terminat pe locul 15 în Premier League și care a ratat participarea în actuala ediție a cupelor europene.

Manchester United ar fi putut juca în UEFA Champions League, dacă ar fi câștigat finala Europa League. Trofeul a fost adjudecat însă de o altă echipă din Anglia, Tottenham Hotspur.

Știrea că Man United a ajuns pe 8 în Deloitte Football Money League reprezintă un nou eșec istoric pentru clubul condus de frații Glazer, Sir Jim Ratcliffe și INEOS. Cândva, „diavolii roșii” erau considerați modelul succesului comercial în fotbal, Man United ocupând primul loc în Money League în 10 din cele 29 de ediții, ultima dată însă în anul 2017.

Acum, United a ajuns pe locul 8 în ierarhia din 2026, o mare parte din vină fiind reprezentată și de scăderea veniturilor din drepturile TV, de la 258 de milioane de euro (£216,72m) la 206 milioane de euro (£172,9m) și din cauza absenței din grupele UEFA Champions League în ultimele două sezoane.

„Diavolii roșii”, eclipsați de rivalele Liverpool, Manchester City și Arsenal

Partea și mai proaste este că „diavolii roșii” urmează să genereze venituri și mai mici în sezonul actual din cauza absenței totale din competițiile europene, dar și a numărului mic de partide disputate pe teren propriu. Man United n-a reușit nici măcar să avanseze în cele două competiții interne, FA Cup și Cupa Ligii, astfel că va juca doar 20 de meciuri oficiale pe Old Trafford în stagiunea 2025-2026.

De când Man United a intrat pe mâna lui Ratcliffe, în februarie 2024, clubul a dat afara mai mulți angajați și a încercat să reducă pe cât se poate de mult cheltuielie. Din punct de vedere sportiv nu s-a văzut însă nicio îmbunătățire, managerul Ruben Amorim fiind dat afară la începutul acestei luni, United fiind în continuare poziționată în afara primelor patru locuri.

Eșec istoric și pentru Premier League

Nu doar Manchester United suferă în Football Money League, ci întreg campionatul englez. Pentru prima dată în cei 29 de ani de istorie de când Deloitte măsoară veniturile cluburilor, nicio echipă din Premier League nu s-a clasat în top 4.

Totuși, Liverpool se poate lăuda cu faptul că este echipa din Anglia cel mai bine clasată, cu o cifră de afaceri record în valoare de 702,3 milioane de lire sterline. „Cormoranii” sunt urmați de Manchester City, cu 694,1 milioane de lire sterline, și de Arsenal, cu 690,2 milioane de lire sterline.

Cele 20 de cluburi de fotbal cu cele mai mari venituri la nivel global pentru sezonul 2024-2025

Liverpool a urcat de pe locul 8 anul trecut pe locul 5 în clasamentul general, în timp ce City a coborât de pe 2 pe 6, în timp ce Arsenal a rămas pe poziția a 7-a. Impactul asupra Money League l-au avut atât noul format extins al Ligii Campionilor, cât și prima ediție de Cupa Mondială a Cluburilor, cu 32 de echipe.

Astfel, Real Madrid (975,2 milioane de lire sterline), FC Barcelona (818,8 milioane de lire sterline), Bayern Munchen (722,9 milioane de lire sterline) și campioana Europei, PSG, (703 milioane de lire sterline) ocupă primele patru locuri. Real s-a clasat în fruntea clasamentului pentru al treilea an la rând și pentru a 15-a oară în istorie, record absolut.

clasamentul money league
Cum arată clasamentul din Money League pentru sezonul 2024-2025. FOTO: Deloitte
  • 13 ani au trecut de la ultimul campionat câștigat de Manchester United
  • 4,9 miliarde de lire sterline este suma la care e evaluat clubul de pe Old Trafford
