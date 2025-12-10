„Mai revii în România?”. Albion Rrahmani, anunț incendiar la conferință înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga

CE TREBUIE SĂ ȘTII Albion Rrahmani, anunț incendiar despre o posibilă revenire în România

Cu doar o zi înainte de confruntarea Universității Craiova cu Sparta Praga, Albion Rrahmani a făcut un anunț surprinzător în cadrul conferinței de presă. Întrebat despre o posibilă revenire în România, fostul jucător al Rapidului a răspuns clar, fără ezitări.

Albion Rrahmani, anunț incendiar despre o posibilă revenire în România

Rrahmani a semnat de aproximativ un an și jumătate cu Sparta Praga, dar nu ar spune „nu“ unei posibile reveniri în România, în viitorul apropiat.

„Este o plăcere să revin în România. Am petrecut timp frumos aici, în țară. Debutul meu a fost aici, m-am simțit extraordinar și sper ca și mâine să fie bine pentru noi. A fost mai dificil pentru mine în ultimele două luni, dar acum sunt bine, mă pregătesc pe măsură și fac tot ce pot. Nu știu dacă mai revin aici, în România, poate în viitor. De ce nu? Am văzut o mare parte din meciurile Rapidului. Au jucători buni, le merge bine și au șanse bune la titlu.

Cred că Universitatea are o echipă tare, joacă bine de tot și în Europa. Sper să fim noi 100% mâine, la ora meciului. Ei sunt extrem de puternici aici, în propria „casă“, dar vom face totul pentru victorie. Nu ne este frică de nimeni. Au jucători buni, îi cunosc pe mulți. Îmi place de Bancu, e un jucător de valoare, l-am întâlnit de multe ori. Nu am marcat împotriva Universității Craiova când eram aici, vreau să o fac mâine. Am vorbit cu colegii despre România, despre atmosfera de aici, din țară. Sunt fani frumoși și sigur mâine va fi stadionul plin, să se bucure de fotbal“, a declarat Albion Rrahmani, în cadrul conferinței de presă.

Universitatea Craiova visează la primele locuri din Conference League

Meciul dintre Universitatea Craiova și Sparta Praga are o importanță aparte, oltenii fiind în cărți pentru primele 8 poziții ale competiției. Universitatea Craiova a strâns 7 puncte din primele 4 partide disputate până acum în grupa unică din Conference League. Oltenii au debutat în faza ligii cu un eșec, 0-2 în Polonia cu Rakow, după care au remizat pe teren propriu, 1-1, contra armenilor de la Noah. Ulterior au urmat două victorii, 1-0 în deplasare cu Rapid Viena și 1-0 pe teren propriu cu Mainz.

, însă cu un succes s-ar putea apropia foarte mult de primele 8 poziții. Duelul dintre Universitatea Craiova și Sparta Praga, programat joi, 11 decembrie, de la ora 19:45, va putea fi urmărit la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Băluță și Screciu nu sunt în lot pentru Universitatea Craiova – Sparta Praga

După ce Tudor Băluța s-a operat de apendicită, , care era incert pentru meciul cu Sparta Praga din cauza unor probleme medicale.

Din informațiile obținute de FANATIK, internaționalul oltenilor are o contractură musculară. De altfel, internaţionalul oltean nu a participat la antrenamentul oficial și nu va fi în lot pentru jocul contra cehilor în Conference League.

Când ar putea reveni Tudor Băluță pe teren după operația de apendicită

Astfel, Tudor Băluță nu va mai juca pentru Universitatea Craiova cel puțin până la sfârșitul anului. Mai mult ca sigur, mijlocașul va merge însă în cantonament alături de colegii săi, acolo unde se va pune la punct cu pregătirea fizică pentru a fi apt de joc în luna ianuarie.

Pierderea este una destul de mare pentru Universitatea Craiova. Tudor Băluță a făcut o primă parte de sezon destul de bună în Bănie. Revenit în Superliga în vară, mijlocașul a reușit să înscrie un gol și a avut evoluții solide în mai toate partidele.