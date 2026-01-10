Mirel Rădoi nu mai semnează în Arabia Saudită! Decizia de ultimă oră a clubului. Update

ADVERTISEMENT

La doar 2 luni după ce a plecat de la Universitatea Craiova, Mirel Rădoi este pregătit să revină în iarbă. Tehnicianul s-a aflat în discuții cu oficialii de la Al Najma, dar mutarea a picat.

Mirel Rădoi nu va mai ajunge pe banca saudiților de la Al Najma. Deși părțile au negociat, clubul a anunțat, printr-un comunicat de presă, faptul că antrenorul care urma să fie demis, Mario Silva, va rămâne în continuare la echipă. Tehnicianul portughez conduce în continuare antrenamentele.

„Consiliul de Administrație al clubului, prezidat de domnul Meshal bin Mansour Almarzouqi, și-a reafirmat sprijinul total și încrederea deplină în antrenorul principal Mario Silva și în stafful său tehnic, confirmând continuitatea acestora la conducerea echipei în perioada următoare.

Consiliul a apreciat eforturile semnificative și standardele profesionale ridicate demonstrate de antrenorul principal și de colaboratorii săi, subliniind angajamentul ferm, disciplina tehnică și viziunea clară, orientată spre îmbunătățirea performanțelor echipei și atingerea stabilității tehnice pe termen lung. De asemenea, Consiliul a precizat că evaluarea performanței tehnice se realizează printr-o metodologie cuprinzătoare și structurată, care ia în considerare cerințele etapei actuale, contextul competițional și obiectivele strategice ale clubului, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Încrederea acordată staffului tehnic se bazează pe convingerea fermă în capacitățile acestuia, în planurile de dezvoltare și în rolul esențial pe care îl joacă în susținerea primei echipe și în asigurarea unui cadru operațional sustenabil.

Totodată, Consiliul de Administrație și-a reiterat angajamentul de a oferi un mediu profesional optim pentru stafful tehnic și jucători, subliniind că stabilitatea tehnică rămâne un pilon-cheie în obținerea rezultatelor pozitive și în progresul echipei în perioada următoare. În încheiere, Consiliul de Administrație îi îndeamnă pe suporterii clubului să își continue susținerea și încurajările și să rămână uniți alături de echipă, recunoscând impactul pozitiv al acestui sprijin asupra parcursului clubului și a atingerii obiectivelor și aspirațiilor sale”, au scris oficialii clubului Al Najma într-un comunicat de presă.

Ce se întâmplă cu numirea lui Mirel Rădoi la echipa din Arabia Saudită

În ciuda faptul că ultimele informații privind stadiul negocierilor era că și Mirel Rădoi urmează să fie anunțat oficial în câteva zile, clubul Al Najma a făcut un anunț surprinzător.

Pe contul de Instagram al grupării saudite a fost făcută o postare în cursul zilei de vineri, 9 ianuarie, în care se precizează că echipa a avut antrenament în vederea meciului cu Al Hazm, programat la începutul săptămânii viitoare.

Însă, ceea ce a surprins pe toată lumea este faptul că ședința de pregătire a fost condusă de tehnicianul portughez Mario Silva, cel despre care s-a spus că urmează să fie dat afară și înlocuit cu Mirel Rădoi.

Există posibilitatea că fostul antrenor de la Universitatea Craiova să fi decis să preia echipa abia după întâlnirea cu Al Hazm, care va avea loc luni, 12 ianuarie, de la ora 17:10, iar în aceste condiții clubul să-l fi păstrat pe Mario Silva și pentru acest joc.

Cine este Al Najma, clubul unde ar putea ajunge Mirel Rădoi

Promovată în vară pe prima scenă a fotbalului din Arabia Saudită, formația Al Najma nu a arătat deloc bine în prima parte a sezonului. În cele 13 etape disputate nu a reușit nicio victorie, a acumulat doar 2 puncte și se află pe ultimul loc în clasament.

Valoarea lotului este 12,5 milioane de euro, una modestă în comparație cu banii care se învârt în fotbalul saudit. Cei mai bine cotați jucători sunt brazilienii Lazaro (2 milioane de euro) și Samir Caetano (1,8 milioane de euro).

Rădoi, duel cu Marius Șumudică pentru salvarea de la retrogradare

Pentru Mirel Rădoi ar fi a doua aventură ca antrenor în Arabia Saudită, după ce a mai pregătit echipa Al Tai. De asemenea, el a mai pregătit două formații din Emiratele Arabe Unite: Al Bataeh și Al Jazira.

Dacă va ajunge pe banca celor de la Al Najma, fostul antrenor din Bănie va avea ca obiectiv salvarea de la retrogradare. El se va lupta pentru rămânerea pe prima scenă a fotbalului saudit cu Marius Șumudică, care , aflată pe penultimul loc, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.