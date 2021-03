Mai știi că Ilinca Vandici a jucat în Narcisa Sălbatică? Cât de mult s-a transformat prezentatoarea TV

Ilinca Vandici este printre cele mai cunoscute vedete din lumea showbiz-ului românesc, dar mai știi cum arăta pe vremea când juca în serialul „Narcisa Sălbatică”, înainte de operațiile estetice? Prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!” s-a transformat radical în urma intervențiilor suferite de-a lungul timpului.

Frumoasa prezentatoare are succes în lumea televiziunii, dar puțini își amintesc debutul ei actoricesc, cu mai bine de zece ani în urmă, atunci când o interpreta pe procuroarea Angela în celebrul serial de la Antena 1.

Cu buzele mai pline și cu implanturi mamare, Ilinca Vandici părea că este o altă persoană în urmă cu un deceniu, pe vremea când juca alături de Alina Pușcaș și Vladimir Drăghia, alături de alte nume mari ale teatrului și filmului.

Ilinca Vandici este una dintre cele mai apreciate personalități feminine ale televiziunii din România și întotdeauna îi uimește pe fani cu aparițiile ei. În ultimii ani, vedeta a apelat la ajutorul intervențiilor chirurgicale pentru că simțea nevoia de mici „retușuri” și nu s-a ferit niciodată să-și recunoască operațiile în mod public.

Nu multe persoane își amintesc de faptul că Ilinca Vandici a jucat în celebrul serial „Narcisa Sălbatică” și avea un rol important, acela al procuroarei Angela, o femeie hotărâtă și dispusă să facă orice pentru dreptate.

La vremea respectivă, prezentatoarea avea părul mai lung și era blondă, iar sprâncenele erau mult mai subțiri. Chiar dacă Mama Natură a înzestrat-o cu trăsături impecabile, Ilinca a simțit nevoia să schimbe unele aspecte.

În serialul de la Antena 1 au jucat și alte nume mari din showbiz-ul românesc, cum ar fi Alina Pușcaș, Vladimir Drăghia, Andrei Aradits sau Tania Budi. Regretata actriță Draga Olteanu-Matei a făcut și ea parte din distribuția serialului și i-a delectat pe fani cu replicile ei amuzante.

Ilinca Vandici este prezentatoarea emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities” și, totodată, este foarte activă în mediul online, unde ține legătura cu fanii în fiecare zi.

De ce și-a făcut Ilinca Vandici operații estetice

Ilinca Vandici a recunoscut că a apelat la ajutorul chirurgiei estetice după ce a născut, pentru că bustul ei s-a modificat considerbail în urma alăptării și a vrut să arate cât mai bine. Șatena a ținut să precizeze că este o persoană publică și că trebuie să arate impecabil pe sticlă. altfel nu ar fi recurs la această intervenție.

„După ce am născut, a fost foarte uşor. Am luat 9 kg în sarcină, din care 4 kg a avut bebe, și am rămas cu foarte puține kg pe care le-am dat şi foarte repede jos și cu ajutorul băieţelului, pentru că un copil te solicită foarte mult.

Am simţit nevoia după nașterea copilului (n.r. de implanturi). Am alăptat, iar bustul nu mai era ca înainte. De unde aveam o mărime şi o fermitate, m-am trezit cu nimic.

Poate dacă eram o femeie normală, nu mă operam, pentru că nu aveam un decolteu dezastruos, însă apărând pe sticlă, purtând tot felul de ținute, decoltate, transparente, am considerat că trebuie să dau dovadă de respect. Mi-a fost frică înainte să fac operația, însă după ce medicul mi-a explicat cum va decurge, m-am relaxat şi totul a decurs bine”, spunea Ilinca Vandici în 2018, potrivit click.ro.