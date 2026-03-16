În ce formă sunt Arda Guler și vedetele Turciei înaintea barajului cu România. Tricolorii au de ce să se teamă! Analiza naționalei lui Vincenzo Montella

ADVERTISEMENT

Ne mai despart doar 10 zile până la marele meci cu Turcia de la Istanbul, un duel care îi poate duce pe „tricolorii” lui Mircea Lucescu cu un pas mai aproape de prezența la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic. FANATIK vă prezintă o analiză elaborată a echipei lui Vincenzo Montella. Cum arată echipa-tip pentru barajul cu România, ce formă traversează jucătorii adverși la momentul de față și la ce să ne așteptăm pe 26 martie.

Turcii au progresat enorm. Vincenzo Montella pare să fie omul potrivit pentru ei

În ultimii ani, naționala Turciei a avut parte de o ascensiune fulminantă, lucru care s-a văzut cel mai bine la Campionatul European din 2024, găzduit de Germania. La respectivul turneu final, selecționata condusă de Vincenzo Montella a ajuns până în sferturile de finală, unde a pierdut la limită cu Olanda (1-2), echipa care a eliminat România în optimi la scor de neprezentare (3-0). Ba mai mult, de-a lungul competiției, Turcia a învins echipe dificile, precum Austria, Cehia sau Georgia.

ADVERTISEMENT

Rezultatele bune au continuat și ulterior. În campania de calificare pentru Cupa Mondială de anul acesta, adversarii din 26 martie au încheiat pe locul al doilea în grupa E, de unde au mai făcut parte Spania, Georgia și Bulgaria. Pe parcursul celor șase meciuri disputate, elevii lui Montella au înregistrat patru victorii, o remiză și o înfrângere, ultimele două rezultate fiind consemnate în fața selecționatei „La Roja”, campioana europeană en-titre.

De asemenea, la capătul sezonului 2024/2025, Turcia a izbutit să se mențină în primul eșalon din UEFA Nations League, asta după ce a învins categoric Ungaria la baraj în dublă-manșă (3-1 la Istanbul, respectiv 3-0 la Budapesta). Subliniem acest lucru în condițiile în care, în aceeași ediție a competiției, România a jucat abia în Liga C, reușind în cele din urmă promovarea în eșalonul secund.

ADVERTISEMENT

Cum arată echipa-tip a Turciei. Guler, Yildiz și Calhanoglu sunt principalele sperietoare

Echipa probabilă a Turciei pe 26 martie, la meciul cu România (4-2-3-1): Cakir – Celik, Soyuncu, Demiral, Kadioglu – Kokcu, Calhanoglu – Akgun, Guler, Yildiz – Akturcoglu.

Dacă ar fi să ne raportăm la posibilul prim 11 al Turciei pentru meciul cu România, cu siguranță primii fotbaliști care ne sar în ochi sunt (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juventus) și Hakan Calhanoglu (Inter Milano). Cele trei superstaruri sunt jucători de bază la echipele lor și au parte de un sezon excelent. Fotbalistul lui Chivu a lipsit la ultimul meci de campionat cu Atalanta, dar accidentarea sa este una minoră, care nu îi pune în pericol prezența la Istanbul, anunță presa din Turcia.

ADVERTISEMENT

Totuși, selecționata pregătită de Vincenzo Montella înseamnă mult mai mult de atât. Actuala generație de jucători a Turciei este considerată drept una dintre cele mai puternice din istorie, echipa fiind extrem de bine compartimentată, cu fotbaliști de top pe fiecare poziție, toți dintre ei fiind titulari incontestabili la echipele lor de club. Și ce echipe de club…

Pe lângă Real Madrid, Juventus și Inter, în primul 11 al Turciei mai găsim și alte cluburi importante din Europa, precum AS Roma (Celik), Brighton (Kadioglu), Galatasaray (Cakir, Akgun), Fenerbahce (Akturcoglu, Soyuncu) și Beșiktaș (Kokcu). Singurul „intrus” pare să fie Merih Demiral, stoperul în vârstă de 28 de ani, fost coleg cu Radu Drăgușin la Juventus, care în momentul de față evoluează în Arabia Saudită, la Al Ahli, deținătoarea Ligii Campionilor Asiei.

ADVERTISEMENT

La ce să ne așteptăm în meciul de pe 26 martie. Punctele forte și slabe ale Turcilor

Nu este niciun secret faptul că selecționata lui pleacă cu șansa a doua în acest meci. Turcii au un lot superior, beneficiază de suportul fanilor și sunt la fel de însetați ca și noi în ceea ce privește obiectivul pus în joc, ultima lor participare la un Campionatul Mondial fiind la ediția din 2002, atunci când au luat bronzul. Totuși, echipa pregătită de Vincenzo Montella are câteva lacune de care România ar putea profita la Istanbul.

Filosofia de joc a Turciei este cumva paradoxală, dacă ar fi să ne raportăm la faptul că pe banca tehnică se află un antrenor italian. Echipa lui Montella dispune de o forță ofensivă de-a dreptul înspăimântătoare, iar de acest lucru ne putem da seama urmărind atât statisticile individuale ale jucătorilor de atac, cât și numărul de goluri ale naționalei în campania de calificare. Cumulat, în acest sezon, Guler, Yildiz, Akturcoglu și Akgun au nu mai puțin de 73 de contribuții de gol. De asemenea, Turcii au marcat de 17 ori în cele șase partide din preliminarii, așadar o medie de aproape 3 goluri pe meci, în condițiile în care două dintre dueluri au fost disputate împotriva Spaniei.

La polul opus, în ciuda numelor importante din compartimentul defensiv, apărarea lui Montella scârțâie. Oamenii din bandă, Celik și Kadioglu, reprezintă genul de fundași care contribuie foarte mult la acțiunile ofensive. În plus, Soyuncu și Demiral sunt doi stoperi extrem de puternici, dar nu și foarte rapizi. Astfel, echipa suferă în momentul tranziției negative, iar aici România ar putea profita. Din cele 12 goluri încasate de turci în calificări, șapte au venit în urma unor contraatacuri.

Mircea Lucescu poate reprezenta atuul României la Istanbul

Chiar și așa, privind în ansamblu, duelul de pe Beșiktaș Park se anunță a fi unul dintre cele mai dificile examene ale „tricolorilor” din ultimii ani. Pentru România, cheia va sta în capacitatea de a rămâne compactă și de a specula momentele de dezechilibru ale turcilor, care mai devreme sau mai târziu, vor apărea. Tranzițiile rapide, agresivitatea în dueluri și luciditatea în fața porții pot transforma un meci aparent dezechilibrat într-o confruntare deschisă.

În plus, experiența lui Mircea Lucescu în fotbalul turc nu este deloc un detaliu de ignorat. Selecționerul cunoaște foarte bine mentalitatea, ritmul și vulnerabilitățile fotbaliștilor pe care îi va avea în față, iar cu un plan tactic bine pus la punct, România ar putea să estompeze avantajul valorii individuale a adversarului și să producă surpriza la Istanbul.