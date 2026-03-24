Mai sunt bilete la Turcia – România, dar nu pentru noi: „Aveau teancul pe masă!”. Exclusiv

Fanii români care nu au bilete la meciul de baraj cu Turcia încearcă pe ultima sută de metri să obţină o cale de intrare la meci. Deşi la stadion încă mai sunt tichete, li s-a închis ghişeul în nas.
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
24.03.2026 | 13:36
CORESPONDENŢĂ DIN ISTANBUL
Joi, de la ora 19:00, România joacă împotriva Turciei în barajul de calificare la Campionatul Mondial 2026. „Tricolorii” sunt la două meciuri de turneul final şi speră să scrie istorie la Istanbul.

Fanii români, interzis la bilete pentru Turcia – România: „Aveau teancul pe masă!”

Cu două zile înainte de meci, atmosfera este calmă în jurul „Tüpraş Stadium”, denumirea oficială a arenei aflate pe malul Bosforului şi care se pregăteşte să erupă joi seara, într-un meci crucial nu doar pentru „tricolori”, ci şi pentru gazde, care nu au mai fost din 2002 la un turneu final mondial.

La casele de bilete de la stadion am dat şi peste un grup de suporteri români. Au încercat să îşi cumpere bilete pe canalele oficiale, dar ele s-au epuizat în câteva secunde. Iar, cu două zile înainte de meci s-au deplasat la stadion pentru o ultimă încercare de a obţine biletul mult dorit.

Majoritatea caselor au fost închise, dar la unul dintre ghişee a fost o lumină: „Noi stăm aici de 20 de minute, domnul spune că e în pauza de masă. Încercaţi şi dumneavoastră să vorbiţi cu el”, ne transmite unul dintre suporterii care sperau să ajungă la meci.

Ne apropiem de casele de marcat, iar individul deschide gemuleţul, iar când întrebăm de bilete la Turcia – România, mesajul este foarte clar: „Ne pare rău, meciul de joi seara este sold-out. Nu mai avem niciun fel de bilete”. Mesajul l-a înfuriat pe unul dintre fanii români care aşteptau şi care a reproşat: „Aveau teancul de bilete pe masă, dar nu sunt pentru noi!”, după care a plecat dezamăgit.

Una dintre casele de bilete de la stadion este deschisă. Sursa foto: Fanatik

Fanii au epuizat 2130 de bilete în 20 de secunde!

România a avut alocate 2.130 de bilete la confruntarea cu Turcia, pe care le-a pus în vânzare la începutul lunii februarie pe platforma online a Federaţiei Române de Fotbal. Toate tichetele s-au vândut în 20 de secunde de la punerea lor în vânzare, mulţi fani fiind nemulţumiţi că nu au avut nicio şansă să îşi cumpere tichete.

La momentul punerii în vânzare a biletelor, nu mai puţin de 3700 de utilizatori erau pe site în încercarea de a prinde un tichet. Arena are o capacitate de 42.684 de locuri şi este de aşteptat ca mai mulţi fani români să îşi fi procurat bilete la meci printre sectoarele în care se află fanii gazdelor.

Fanii români pleacă de la stadion fără bilete. Sursa: Fanatik

România poate scrie istorie în barajul pentru CM 2026!

Dacă se va impune în Turcia, naţionala României va juca „finala” pentru Campionatul Mondial pe terenul învingătoarei din duelul Slovacia – Kosovo. Confruntarea va avea loc pe data de 31 martie, iar imediat după confruntare vor fi scoase la vânzare şi biletele pentru sectorul fanilor români.

România încearcă imposibilul în această săptămână. Nicio naţională nu a reuşit până acum să se califice la Campionatul Mondial după ce a jucat în deplasare ambele confruntări de la baraj. Din păcate, „tricolorii” nu au avut noroc nici la tragerea la sorţi când s-a decis ca „finala” pentru Mondial să se dispute pe terenul învingătoarei din meciul Slovacia – Kosovo.

Stadionul lui Beşiktaş. Sursa foto: Fanatik
  • 145 de lei a costat un bilet la Turcia – România, în sectorul fanilor „tricolori”
  • 42.684 de locuri are stadionul lui Beşiktaş
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
