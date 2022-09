Mai sunt și dinamoviști fericiți. Dinamo „a’ lu’ Badea” defilează în Liga 4. Ce spune antrenorul Andrei Cristea și cine este golgeterul echipei, cu 12 goluri. Exclusiv

CS FC Dinamo, echipa din Liga 4 a lui , este pe primul loc după 4 etape, cu 4 victorii și golaveraj de… curtea școlii, 30-1. Cum a ajuns aici, cine sunt adversarii cei mai periculoși, cine este golgeterul echipei, aflați din interviul în exclusivitate pentru al antrenorului .

Mai sunt și dinamoviști fericiți. Dinamo „a lu’ Nicolae Badea” defilează în Liga 4. Ce spune antrenorul Andrei Cristea și cine este golgeterul echipei, cu 12 goluri

Patru victorii în patru etape, Andrei, golaveraj 30-1… Jucați singuri?

– Când am semnat contractul cu domnul , la CS FC Dinamo, am spus că trebuie să „fluierăm”, pune tu ghilimelele de rigoare… Adică să dominăm clar toate adversarele din serie. Și să promovăm în Liga 3. Pentru că noi am făcut o pregătire profesionistă în cele mai bune condiții, la munte, pentru că noi avem în continuare asigurate condiții bune de pregătire și s-au adus jucători de calitate pentru nivelul la care suntem.

Eu sunt mulțumit că ne dominăm adversarii, că mergem peste ei într-un presing avansat, că avem o posesie foarte bună, ținem mingea, nu-i lăsăm să joace pe alții, jucăm noi cum vrem, cum pregătim jocul la antrenamente.

Copii ăștia 15 sub 19 ani au acumulat… și-au însușit destule din tactica pe care o vreau eu, au intrat în ritmul pe care îl vreau eu… Eeee, bine-nțeles că nu-i totul numai lapte și miere, mai am de pus la punct anumite aspecte ale jocului, dar începutul competițional este promițător.

Ce adversari din serie sunt periculoși, în afară de… CS FC Dinamo!

Din ce ai urmărit, din ce ai aflat, ce echipe v-ar putea pune probleme la promovare?

– Cel mai periculos adversar suntem noi. Dacă ne pierdem concentrarea și ne considerăm gata promovați. Autosuficiența e foarte periculoasă…

S-a lucrat mult… am muncit vara asta mult și s-a format o echipă compactă, o echipă care să joace „din memorie”, cum se spune.

Se văd progrese de la meci la meci la copii ăștia de 17-18 ani, care pe mină mă încântă. Îmi face plăcere să lucrez cu jucători receptivi, care fac progrese.

Asta-i psihologie inversă pentru jucătorii tăi… Spune-mi adversari… externi, ca să zic așa… concret, cu subiect și predicat…

– Vor fi adversari care ne vor pune probleme, în niciun caz nu jucăm singuri și mă bucur să fie așa, să ne testăm capacitatea, valoarea, nivelul la maxim. Vom avea și meciuri echilibrate, cu Asalt, cu Metaloglobus 2, cu Progresul, cu Sportivii… Sunt patru, cinci echipe cu care trebuie atenție mare și din partea jucătorilor, și din partea mea. Nu o să câștigăm toate meciurile cu 11-0…

Andrei Cristea: „Dinamo «a’ lu’ Badea», cum suntem percepuți, este o echipă profesionistă, cu jucători a căror meserie este doar fotbalul”

În cele patru etape jucate ai avut vreun moment de cumpănă, mai greu, o decizie de moment mai complicată?

– Momentele mele grele… și ale echipei… sunt terenurile mizerabile din deplasare. Maidane denivelate și noi suntem o echipă care pasează, care vrea și face posesie… Vrea să creeze superioritate pe posesie în anumite zone cu fundașii laterali, să caute profunzimea. Iar în momentul în care terenul e vai de mama lui, nu te ajută, devine un impediment pentru noi.

Eu am spus-o și o repet: am făcut o echipă care, dacă jucam în Liga 3, ne-am fi bătut la promovare clar. Fără falsă modestie. Mă bucur că, iată, ceea ce am gândit înainte să vin la echipă, am plănuit când am venit și am prezis apoi în pregătiri, s-a adeverit până acum.

S-a adeverit cu echipe de amatori… La Liga 4 sunt echipe de amatori…

– Stai, stai, stai așa… La noi, la Dinamo „a’ lu’ Badea”, cum suntem percepuți, este un caz aparte. Noi nu avem jucători care sunt angajați în câmpul muncii, care vin la antrenamente de „la muncă”…

La noi toți jucătorii au contracte și prime de joc, mai mici sau mai mari, dar le au. Sunt fotbaliști profesioniști. Avem antrenamente zilnice, asta este munca lor, fotbalul. Și avem antrenamente foarte bune, adică foarte elaborate, foarte solicitante, complexe, tari, nu doar 5 cu 2… Totul planificat, organizat, supravegheat, explicat, exemplificat… Totul profesionist.

Crede-mă că eu, ca fotbalist la prima divizie, de multe ori nu făceam… și nu vreau să jignesc… să supăr pe nimeni… dar ăsta e adevărul, nu făceam antrenamente ca astea pe care le fac eu acum cu băieții mei. „Focul la ei” (râde) …cum spunea Armeanu’ (n.a. – Florin Halagian), Dumnezeu să-l odihnească…

Domnul a investit în cantonament montan de pregătire, în echipament, contracte și prime de victorie plătite la zi, a asigurat toate condițiile necesar unei echipe profesioniste…

…Aflate în insolvență de…

– Nu, nu… stai… stop! Nu mă întreba de insolvență, nu e treaba mea, treaba mea este să fac echipă de promovare și asta fac. Suntem o echipă organizată în cele mai mici detalii, am vrut și vrem să facem pașii unul câte unul, treptat, de la zero, corect… Și în scurt timp să creștem, să progresăm și să promovăm.

Rezultatele lui CS FC Dinamo

Etapa 1: CS FC Dinamo – Rapid FNG 7-0

Etapa 2: Pro Team – CS FC Dinamo 1-10

Etapa 3: Știința – CS FC Dinamo 0-2

Etapa 4: CS FC Dinamo – Venus 11-0

În etapa 5, CS FC Dinamo joacă sâmbătă, 24 septembrie, de la ora 18:00, cu Turistul, în deplasare, pe stadionul Progresul Spartac din Intrarea Vrabiei 30 (șoseaua Giurgiului)

În Cupa României, CS FC Dinamo joacă marți, 27 septembrie, ora 21:30 (!!!), cu Internațional (Liga 5), pe terenul din Baza Sportivă ASPOL (Mase Plastice, zona Cora Pantelimon)

Golgeterii lui CS FC Dinamo

Cristi Bud 12 goluri / 2 pase de gol Atanasos Toarcaș 6 goluri / 3 pase de gol Marius Dumitru 4 goluri / 2 pase de gol

„Sunt doar patru etape jucate, important e la final să fim pe primul loc. E bine că ne închegăm de la meci la meci, că suntem o echipă nouă totuși… Copii cresc, vor să fie fotbaliști și mă ajută din ce în ce mai mult să dau goluri. Le-am spus că în momentul în care nu dau trei meciuri consecutive gol, mă las de fotbal. Îmi rup legitimația și plec acasă. Sper să mă ajute să mai stau pe-aici măcar un sezon… două… să ajungem în liga a doua (râde)” – Cristi Bud, golgeterul echipei

„Ce antrenăm aia jucăm! De la antrenamente, de la pregătire vine totul. Profesionalism la conducere, profesionalism la antrenori, profesionalism vrem și noi, jucătorii. Sper să reușim să menținem ritmul până la promovare. Eu, ca fundaș central, sper și să ținem cifra golurilor primite, unul, la stadiu de cifră… adică una singură, să nu se facă număr cu două cifre” – Andrei Vlad, căpitanul echipei

Clasamentul seriei bucureștene din Liga 4

