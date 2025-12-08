Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

”Mai ții minte când m-ai scuipat?”. Miodrag Belodedici nu l-a uitat pe Ioan Andone chiar pe scenă la Super Gala Fanatik 2025. Video

Miodrag Belodedici și Ioan Andone au primit Premiul Legendei Super Gala Fanatik 2025. Fostul fundaș al Stelei nu a ratat ocazia de a glumi pe seama colegului său.
Traian Terzian
08.12.2025 | 17:38
Mai tii minte cand mai scuipat Miodrag Belodedici nu la uitat pe Ioan Andone chiar pe scena la Super Gala Fanatik 2025 Video
EXCLUSIV FANATIK
Miodrag Belodedici, glume pe seama lui Ioan Andone la Super Gala Fanatik 2025. Sursă foto: Fanatik
ADVERTISEMENT

Rivali pe teren, dar buni prieteni în afara dreptunghiului verde, Miodrag Belodedici și Ioan Andone au urcat împreună pe scenă la Super Gala Fanatik 2025. Iar cei doi au oferit un moment haios.

Miodrag Belodedici, glume pe seama lui Ioan Andone la Super Gala Fanatik 2025

Două nume mari ale fotbalului românesc, Miodrag Belodedici și Ioan Andone au primit Premiul Legendei la Super Gala Fanatik 2025 și au oferit un moment plin de umor pe scenă.

ADVERTISEMENT

Fostul mare fundaș al Stelei nu a ratat ocazia de a-l ”înțepa” prietenește pe cel care i-a fost rival atâția ani pe teren, dar și coechipier la echipa națională a României. ”Ando, mai ții minte când m-ai scuipat?”, a spus cu umor Belodedici.

”Sunt onorat pentru acest premiu. Mă bucur că văd atât de multă lume din partea fotbalului. Sunt fericit că sunt cu voi aici și mai primesc câte un premiu. Acesta este al treilea premiu pe care l-am primit și sper ca într-o zi să fiu depășit de alți fotbaliști care o să câștige mai multe trofee. Mulțumesc și mult succes vă doresc”, a mai spus fostul mare fundaș, la Super Gala Fanatik 2025.

ADVERTISEMENT
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Digi24.ro
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR, Băluță pierde din cauza lui Grindeanu

Cei doi foști mari internaționali români au primit și cadouri speciale de la Bitolia, înmânate chiar de către Oana Livia Badea, fondatorul companiei.

ADVERTISEMENT
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de...
Digisport.ro
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul fotbalist

Cum a ajuns Belodedici să fie dezertor în România

Miodrag Belodedici este unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria României, însă fostul fundaș a avut parte de un tratament uluitor înainte de 1989. După ce a fugit din țară, el a fost decretat dezertor de conducerea comunistă a țării.

”Eram dezertor pentru că atunci aveam grad de locotenent. Eram ofițer și m-au condamnat în România pentru trădare. Au aflat unde sunt, într-un sat lângă Belgrad la niște rude, și a venit nea Puiu (n.r. – Anghel Iordănescu) să vorbească cu mine.

ADVERTISEMENT

Și după aceea a venit și atașatul militar de la Ambasada României din Belgrad să vorbească cu mine și mi-a zis că dacă mă întorc nu o să fie nimic. I-am spus lui nea Puiu că nu mă mai întorc.

Și el a zis: ‘De ce, mă, pârnăiașule?’. I-am zis: ‘M-am supărat. De ce nu m-au lăsat să mă duc la echipa națională a Europei când m-au chemat’. Mi-au zis că nu mă lasă. După aceea l-au lăsat pe Hagi, el a plecat la o selecționată a Europei”, a declarat Belodedici, la FANATIK SUPERLIGA.

Belodedici, ”atac” la Andone la Super Gala Fanatik 2025

Cum a apărut Bîrligea la Super Gala Fanatik 2025! Atacantul, în recuperare după...
Fanatik
Cum a apărut Bîrligea la Super Gala Fanatik 2025! Atacantul, în recuperare după ultima accidentare. Foto
Cine este Sportivul Anului 2025. Surpriză uriașă la Super Gala Fanatik 2025
Fanatik
Cine este Sportivul Anului 2025. Surpriză uriașă la Super Gala Fanatik 2025
Mesajul lui Florentin Petre și Zeljko Kopic înainte de Super Gala Fanatik 2025....
Fanatik
Mesajul lui Florentin Petre și Zeljko Kopic înainte de Super Gala Fanatik 2025. Antrenorii lu Dinamo, la „4 ace” pentru marele eveniment
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
SURPRIZĂ! 'Oracolul din Bălcești' a numit viitorul președinte al României: 'Valoros, profesionist, om...
iamsport.ro
SURPRIZĂ! 'Oracolul din Bălcești' a numit viitorul președinte al României: 'Valoros, profesionist, om gospodar!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!