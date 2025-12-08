”Mai ții minte când m-ai scuipat?”. Miodrag Belodedici nu l-a uitat pe Ioan Andone chiar pe scenă la Super Gala Fanatik 2025. Video

ADVERTISEMENT

Rivali pe teren, dar buni prieteni în afara dreptunghiului verde, Miodrag Belodedici și Ioan Andone au urcat împreună pe scenă la Super Gala Fanatik 2025. Iar cei doi au oferit un moment haios.

Miodrag Belodedici, glume pe seama lui Ioan Andone la Super Gala Fanatik 2025

Două nume mari ale fotbalului românesc, Miodrag Belodedici și Ioan Andone au primit Premiul Legendei la Super Gala Fanatik 2025 și au oferit un moment plin de umor pe scenă.

Fostul mare fundaș al Stelei nu a ratat ocazia de a-l ”înțepa” prietenește pe cel care i-a fost rival atâția ani pe teren, dar și coechipier la echipa națională a României. ”Ando, mai ții minte când m-ai scuipat?”, a spus cu umor Belodedici.

”Sunt onorat pentru acest premiu. Mă bucur că văd atât de multă lume din partea fotbalului. Sunt fericit că sunt cu voi aici și mai primesc câte un premiu. Acesta este al treilea premiu pe care l-am primit și sper ca într-o zi să fiu depășit de alți fotbaliști care o să câștige mai multe trofee. Mulțumesc și mult succes vă doresc”, a mai spus fostul mare fundaș, la .

Cei doi foști mari internaționali români au primit și cadouri speciale de la Bitolia, înmânate chiar de către Oana Livia Badea, fondatorul companiei.

Cum a ajuns Belodedici să fie dezertor în România

Miodrag Belodedici este unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria României, însă fostul fundaș a avut parte de un tratament uluitor înainte de 1989. După ce a fugit din țară, el a fost .

”Eram dezertor pentru că atunci aveam grad de locotenent. Eram ofițer și m-au condamnat în România pentru trădare. Au aflat unde sunt, într-un sat lângă Belgrad la niște rude, și a venit nea Puiu (n.r. – Anghel Iordănescu) să vorbească cu mine.

Și după aceea a venit și atașatul militar de la Ambasada României din Belgrad să vorbească cu mine și mi-a zis că dacă mă întorc nu o să fie nimic. I-am spus lui nea Puiu că nu mă mai întorc.

Și el a zis: ‘De ce, mă, pârnăiașule?’. I-am zis: ‘M-am supărat. De ce nu m-au lăsat să mă duc la echipa națională a Europei când m-au chemat’. Mi-au zis că nu mă lasă. După aceea l-au lăsat pe Hagi, el a plecat la o selecționată a Europei”, a declarat Belodedici, la FANATIK SUPERLIGA.