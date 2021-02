Mai vine la Budescu la FCSB? Reacția lui Gigi Becali: „O să aflați!”

Constantin Budescu este unul cei mai importanți jucători din Liga 1. FANATIK a anunțat încă din decembrie că Gigi Becali îl vrea din nou la FCSB, iar patronul liderului a comentat din nou posibilitatea transferului.

După ce Astra s-a impus cu 3-1 pe terenul lui FC Voluntari, fotbalistul giurgiuvenilor a declarat că nu are de gând să rămână și din vară la clubul lui Ioan Niculae, iar posibilitatea de a ajunge la FCSB a revenit în actualitate.

Gigi Becali a comentat informația și nu a vrut să ofere un răspuns concret, dar a lăsat să se înțeleagă că venirea lui Constantin Budescu la FCSB are șanse mari să se petreacă

Mai vine Budescu la FCSB? Reacția lui Gigi Becali: „O să aflați”

FANATIK a anunțat încă din decembrie că Gigi Becali vrea neapărat să aducă un „mingicar” la echipa lui Toni Petrea, iar țintele patronului roș-albaștrilor au fost Dumitru Cardoso și Constantin Budescu. Fostul fotbalist al celor de la Gaz Metan a plecat în Coreea, la Suwon Bluewings.

Mutarea fusese anunțată în exclusivitate de FANATIK și l-a lăsat pe Gigi Becali cu o singură opțiune, respectiv aceea de a încerca să îl readucă pe cel care a mai jucat pentru FCSB și în sezonul 2017-2018. Finanțatorul liderului Ligii 1 a comentat posibilitatea revenirii lui „Budi” și după derby-ul cu Dinamo.

„Nu mai vreau să zic nimic dinainte. V-am spus, nu-mi mai place să vorbesc public, am zis că stau mai retras. Așa vreau să fac. O să aflați când mai fac transferuri”, a spus Gigi Becali, potrivit Digisport.

Patronul FCSB-ului a vorbit și despre strategia utilizată de echipa sa, lăudată inclusiv de Cornel Dinu, simbolul marilor rivali din Ștefan cel Mare. Gigi Becali a afirmată că este conștient de faptul că roș-albaștrii au folosit mulți jucători U21, dar că nu vrea să se laude cu acest aspect.

„Da, așa este, am avut 8 jucători sub 23 de ani, în echipă, dar eu de acum vreau să vorbesc prin fapte. De ce să mă mai laud? Nu mai vreau. Asta este politica mea. Le voi demonstra și suporterilor și tuturor de acum doar prin fapte”, a mai spus Becali.

Șeful echipei antrenate de Toni Petrea a vorbit și despre posibilitatea de a aduce alți jucători. El nu exclude varianta venirii unor alți fotbaliști, mai ales după plecarea lui Dennis Man. Până acum, FCSB i-a adus în fereastra de iarnă doar pe Risto Radunovic și Ante Vukusic, cel ce a devenit primul atacant străin care a debutat pentru roș-albaștri chiar contra lui Dinamo.

„Eu aici vreau să fac bani. Nu am niciun jucător în vizor în acest moment. Mă pot decide pe moment. Eu mereu am vrut să fac bani la FCSB. Ia, vedeți, am falimentat eu? Nu. Deci, asta e politica mea. Eu o să aduc un jucător doar dacă văd eu”, a mai declarat Becali pentru sursa citată.

Ce spune Budescu: „Nu are rost să vorbim de milioane”

Sătul de restanțele de la Astra Giurgiu, Constantin Budescu nu are de gând să mai rămână la clubul lui Ioan Niculae, deși fosta campioană ar vrea să îi prelungească înțelegerea.

Fotbalistul a fost categoric în privința șanselor de a mai rămâne la Giurgiu. El susține că va rămâne liber de contract peste două luni și că nu va fi necesar pentru nimeni să plătească milioane de euro pentru a-l aduce.

„Eu mă gândesc să joc cât mai bine. Dacă vine vreo ofertă, cu atât mai bine. Dar nu e nicio grabă. Pe ce să ceară bani? Mai am două luni de zile. Devin liber de contract. Nu are rost să vorbim de milioane”, a spus Budescu.