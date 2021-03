Maia Morgenstern, amenințată cu moartea printr-un mail semnat „din partea partidului AUR”: „Va fi bătută măr”

Maia Morgenstern a fost amenințată cu moartea prin intermediul unui mail semnat „din partea partidului AUR”. Mesajul nu a fost primit în mod direct de ea, ci de reprezentanții Teatrului Evreiesc, însă amenințările o vizează pe cunoscuta actriță.

Actrița a postat recent un mesaj prin care și-a exprimat dezamăgirea după ce a auzit o remarcă antisemită în timp ce lua parte la o întâlnire cu directori de teatre şi autorităţi. Deși cel care a spus cuvântul controversat a încercat să se justifice și să o asigure pe actriță că totul a fost o glumă, aceasta nu a putut trece cu vederea o astfel de faptă.

Maia Morgenstern a postat capturi de ecran cu mesajul primit, iar la descrierea postării a scris doar „Iată ce primesc de sărbătoare de Pesach. Cu ocazia Zilei Teatrului”.

Maia Morgenstern le-a povestit fanilor de pe rețelele sociale cum a fost jignită în timpul unei ședințe, iar postarea ei nu a fost deloc văzută cu ochi buni de anumite persoane. Marea actriță a teatrului din România a fost amenințată cu moartea prin intermediul unui mesaj acuzator adresat membrilor Teatrului Evreiesc.

„Sunteți o adunătură de proști și am vrut să vă anunț că intenționez să o omor pe nenorocita aia de Maia Morgenstern pentru că a îndrăznit să vorbească împotriva prietenului meu, pentru că a ‘stârnit’ ceva. Tipa asta nenorocită, t….a asta a avut tupeul să vorbească împotriva prietenului meu, ey? O să-țispun că acest jid… are zilele ei numărate. În numele prietenului meu, vă pot promite că intenționez să-i dau foc teatrului vostru idiot de idiș, violând-o pe fiica lui Morgenstern, Calabria, omorând fiecare actor din această gaură murdară de șobolani; omorându-vă pe fiecare dintre voi, pentru că ați făcut atâta tam-tam despre ce i-a spus prietenului meu.

Nenorocito de jid…, pleacă naibii din țara mea, Maia. Vreau să-i spui cât de murdară și inumană este. Și nu mă voi opri până nu va fi jupuită de vie. Până termin de măcelărit. Până când escapada ei murdară de viață va fi complet întoarsă cu susul în jos, familia ei aruncată într-o nenorocită de tabără de muncă, inteționez să o arunc într-o cameră de gazare, într-un cuptor murdar unde o voi arde pe ea și pe copiii ei murdari după ce-i termin de violat. E moartă, jid… asta e mort, îți spun eu!

Adun o mică comunitate de oameni cu minte similară, indivizi și oameni din cartierul meu și vă anunț, dacă îndrăznește să vorbească din nou despre antisemiți, voi face să tacă pentru totdeauna de data asta. Nimeni din țara asta nu va mai vorbi despre t…a asta urâtă și dezgustătoare atâta timp cât trăiesc. E moartă, va fi bătută măr și nenorocita ta de gaură de jid… pociți, frauda ta se va termina în sfârșit! Tu și toți cei implicați în teatru sunteți morți! Din partea partidului AUR!”, este mesajul amenințător primit de Maia Morgenstern.

Maia Morgenstern, postare controversată despre cum a fost jignită

„Sunt felul de om care reacționează post traumatic. Ce-o mai fi însemnând și asta. Ce vreau să spun este că paralizez în momentul șocului. O fi bine, o fi rău… cine mai știe? Concret, am fost invitată oficial la o întrunire pentru directori de teatre și instituții publice de cultură, sub genericul „Vocea teatrului licean bucureștean”.

Lucru mare, oficiali. Chestiuni importante la ordinea zilei. Ajung cu câteva minute mai devreme.

Directori, consilieri, reprezentanți: autoritățile. Pășesc zâmbitoare către colegii mai mari, să-i salut, să le dau binețe.

Și iată ce-mi aud urechile: «Hai s-o facem așa, jid…» – ooops, eu n-am voie să scriu cuvântul acela (că-mi șterge FaceBook postarea), este permisă doar pronunțarea… Am încremenit. Ce-ați spus?

Răspunsul a venit prompt, relaxat: „Hai, nu te mai supăra. Am spus așa în glumă…

Nu, nu pot să nu mă supăr! Nu când îl pronunță oameni de cultură. Nu când este pronunțat într-un cadru oficial. Și nimeni n-a părut deranjat. În afară de mine, căci am ajuns, normal, să mă simt eu deplasată că m-a lovit o scârbă fără margini. Nu. Nu accept! E grav. E urât. Sunt rănită. Tremur”, a postat Maia Morgernstern pe pagina de Facebook.