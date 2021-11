Maia Morgenstern are Covid-19. Actrița, critici pentru autorități. ”Acum, însă, nu pot înțelege ceva”

Maia Morgenstern a fost confirmată pozitiv cu Covid-19. Actrița i-a anunțat pe urmăritori prin intermediul unei postări pe pagina de Facebook și le-a povestit cum a descoperit că este infectată cu SARS – CoV – 2.

s-a testat astăzi pentru că urma să susțină un spectacol de teatru. Totul a fost anulat din cauza stării sale de sănătate.

Maia Morgenstern a criticat autoritățile pentru faptul că nu-i testează mai des pe elevi, acum că s-au întors la școală.

Maia Morgenstern are Covid-19

Actrița a declarat că încearcă să aibă mereu grijă de ea și a făcut tot posibilul să se protejeze de infectarea cu virusul SARS – CoV – 2. Maia Morgenstern a fost nevoită să facă de fiecare dată teste înaintea unui spectacol.

De data aceasta, testul a ieșit pozitiv. În urmă cu o zi, testul îndrăgitei actrițe a ieșit negativ.

„Am grijă de mine. În toate felurile: de trupul meu, de mintea mea, de sufletul meu. Am grijă permanentă. În toată această perioadă am respectat toate regulile impuse, am urmat sfaturile specialiștilor de a mă proteja de boală, prin toate mijloacele cunoscute.

Fără fanfaronadă, fără propagandă, fără surle și trâmbițe, fără a jigni sau agresa pe nimeni. Nu vreau să vă fiu o povară. Tot în această perioadă am făcut zeci și zeci de teste. Mai ales în ultimele 2…3 luni.

Prin natura profesiei mele, călătoresc mult, sunt expusă multor riscuri. Și, da, vreau să muncesc, să-mi câștig existența: nu vreau să fiu o povară.

O dată la două zile sau în fiecare zi, dacă am spectacol sau filmare, făceam (și voi face!) test rapid. Certificat, necertificat, documente de orice culoare…eu fac, făceam și voi face test. Desigur, mulți râdeau de mine….și vor mai râde.

Nu-i nimic, nu vreau să le fiu o povară. Și a fost așa: M-am testat alaltăieri, negativ. M-am testat ieri, negativ. M-am testat și astăzi (pentru că urma să am spectacol): POZITIV”, a declarat Maia Morgenstern pe pagina sa oficială.

Actrița a anulat toate spectacolele

Maia Morgenstern a fost nevoită să anuleze toate spectacolele din următoarea perioadă și s-a prezentat imediat la medic. Vedeta a încercat să fie precaută și să nu infecteze și alte persoane.

Actrița le-a mulțumit cadrelor medicale pentru ajutorul acordat și a anunțat că urmează tratamentul prescris.

„Evident, am anulat totul. Evident, m-am prezentat la medic din primul moment. Nu vreau să devin o povară: cred că am evitat o tragedie. Aș fi putut infecta la rândul meu alți și alți colegi, parteneri de scenă, de muncă.

Evident, am urmat cu sfințenie tratamentul prescris. E modul meu de a încerca să scutesc oamenii din jurul meu de povara și spectacolul cumplit al unei forme grave de boală (…)”, și-a continuat actrița mesajul.

Maia Morgenstern a mai spus că testarea în masă ar fi de mare ajutor, mai ales că elevii au început școala astăzi.

„Acum, însă, nu înțeleg, nu pot înțelege ceva. Cum, cum să începi școala iar testele…peste o săptămână, așa…În fine. Nu mă întreabă nimeni pe mine.

Dar cred din tot sufletul că a te testa, a fi testat, a se face testarea în masă, în mod constant ar putea să ajute. Sau cel puțin, nu face rău. Nu cunosc efecte adverse…Cred”, a încheiat Maia Morgenstern.