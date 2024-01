Maia Morgenstern, despre ”bucuriile și necazurile mari” din 2023. Ce dificultăți a avut actrița

Maia Morgenstern, una dintre cele mai mari actrițe din România, și-a deschis sufletul și a dezvăluit cum a fost pentru ea anul care tocmai s-a terminat, 2023. Nu a fost unul prea ușor și a avut o serie de lecții de învățat. Care sunt acestea?

Maia Morgenstern, un 2023 cu ”bucurii și necazuri mari”

Maia Morgenstern (61 ani) este mereu o prezență caldă, fermă, pe micile ecrane, dar dincolo de atitudinea sa recunoaște că ascunde multe apăsări interioare. În cadrul unui interviu a detaliat cum a fost 2023 pentru ea și ce i-ar plăcea să îmbunătățească la sine.

ADVERTISEMENT

Actrița a mărturisit că lucrurile mărunte sunt cele care o fac mereu fericită, iar Pe lângă momentele de bucurie s-au ivit și cele cu ”necazuri mari, griji”, împletite cu anumite semne de întrebare lăuntrice.

Maia Morgenstern recunoaște și că nu reușește întotdeauna să alunge din mintea sa mâhnirile, mai ales că este conștientă că unele sunt, de fapt, realitatea. Aceasta din urmă îi dă adesea peste cap din dorințe, credințe sau convingeri.

ADVERTISEMENT

”Au fost bucurii și necazuri mari și griji, și mai ales semne de întrebare și simțământul că „Stai puțin, că nu înțeleg, stai puțin ce a fost asta, cineva se joacă cu încrederea și nervii mei”. Nu reușesc de trec de fiecare dată (n.r. peste momentele dificile).

Nu aș putea spune că am trecut sau că trec de fiecare dată peste nemulțumiri, peste realități, întâmplări care îmi dau peste cap dorințele, credințele, convingerile”, a declarat astrița la Star Matinal, potrivit

ADVERTISEMENT

Ce vrea să îmbunătățească actrița la persoana sa

Maia Morgenstern a mai spus și că în 2023 și-a dat seama că trebuie să aibă mai multă încredere în forțele proprii. Încă are incertitudini dacă a dobândit-o, drept urmare i-ar plăcea să nu mai aibă această problemă și să fie cât mai fermă pe poziții.

”M-aș bucura să pot să spune că am învățat să am mai multă încredere în forțele proprii, un strop, nici nu știu dacă am învățat pe deplin lecția asta sau mai am de repetat, dacă mai am de făcut niște exerciții pe tema asta. Încrederea în sine, în forțele tale, în capacitatea ta, în răbdarea ta”, a mai explicat Maia Morgenstern.

ADVERTISEMENT

Maia Emilia Ninel Morgenstern pe numele complet este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România. Este născută în București, dar părinții săi erau evrei. respectiv: Cabiria Mongenstern, Tudor Istodor și Isadora Băltățeanu.