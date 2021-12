Maia Morgenstern, mesaj emoționant de 1 decembrie: ”Pot să-mi exprim identitatea”

Vedeta a făcut o postare emoționantă prin care și-a făcut publică identitatea. Actrița se regăsește complet în traiul românesc, mai ales că aici a învățat foarte multe lucruri.

Maia Morgenstern s-a născut în București într-o familie evreiască de matematicieni, pe numele lor Usher și Sara. Tot în Capitală au venit pe lume și copiii săi.

Acestea sunt doar două dintre motivele pentru care iubește România, dar și multe altele. În plus, simte românește, deși provine dintr-o familie evreiască.

Maia Morgenstern, mesaj impresionant de Ziua Națională. Ce a transmis actrița de 1 decembrie

„Bună dimineaţa, România! La mulţi ani, România! Te iubesc? Dacă te iubesc, întrebi? Ştiu şi eu?!?

Respect în fiecare zi legile tale. În fiecare noapte visez în limba română. Că m-a pus TATA să învăţ la perfecţie, să nu care cumva să fac vreo greşeală!

În fiecare zi, râd cu prietenii mei aici, în România. Să ştii că mai strivesc şi cate-o sudalmă apăsat, pe româneşte, aşa.

În România am învăţat primele cântece şi poezii. Aici am ars prima plăcintă şi am făcut prima mămăliguţă. Cu cocoloaşe.

În România mi-am născut copiii şi mi-am petrecut părinţii. Am spus bancuri şi am plâns. De jale şi de neputinţă.

În România pot să îmi exprim identitatea, pot sa fiu cine sunt: evreica, româncă, actriţă,…om. Dacă te iubesc?!

Te iubesc, Măria ta, ca sarea în bucate. La mulţi ani, România!”, este mesajul postat de actrița Maia Morgenstern pe pagina de Facebook.

Maia Morgenstern, amenințată pentru originile sale

Gândurile artistei de la Teatrul Metropolitan au strâns foarte multe aprecieri din partea celor care o urmăresc, dar și a persoanelor publice. Lorena Luchian se numără printre vedetele care au reacționat.

Maia Morgenstern iubește România, în ciuda faptului că de-a lungul anilor a fost amenințată pentru originile sale. a povestit recent unul dintre aceste episoade.

Renumita actriță a devenit o țintă după ce a scos la iveală o întâlnire cu directori de teatre și autorități notabile unde au fost folosite numeroase sintagme insultătoare la adresa evreilor.