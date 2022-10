Maia Morgenstern, momente extrem de dureroase. Ce a pățit: “Încerc să-mi păstrez luciditatea, simțul realității”

Maia Morgenstern a împărtășit cu fanii ei o întâmplare care nu doar că a pus-o pe gânduri, dar a făcut-o să se simtă și destul de prost. S-a speriat, a tremurat, ba chiar a ajuns în fața oglinzii unde a început să își pună întrebări.

Maia Morgenstern a trecut printr-o spaimă cumplită

Celebra actriță recunoaște că în fiecare zi încearcă să își păstreze atât luciditatea cât și simțul realității. Mai mult de atât, fuge de durere atât cât poate și încearcă să își păstreze zâmbetul pe buze și starea de bine în orice situații.

ADVERTISEMENT

Sunt însă și momente când nu mai rezistă, iar așa s-a întâmplat de această dată, după cum povestește Maia Morgenstern, pe contul personal de socializare.

“Eh, mi-a trecut. Dar ce spaimă am tras! Ieri, ieri, am trecut printr-o spaimă cumplită. M-au trecut sudori reci. Și tremurături. M-am privit în oglindă cu groază: încerc să-mi păstrez luciditatea, simțul realității. Zic, îmi zic: măcar cu mine însămi să fiu sinceră, oricât de dureros ar fi. Eh, vorba vine, oricât ar fi de dureros! Fug de durere, încerc s-o evit, s-o alin, sau poate s-o ignor. Să n-o mai lungesc, nu prea merge. În fine.

ADVERTISEMENT

Zic, încerc să-mi păstrez luciditatea, simțul realității. Și asta se traduce, în cazul meu cel puțin, cu verificarea permanentă a umorului. Îmi măsor frecvent simțul umorului, cum îmi controlez și celelalte simțuri: văz, auz, miros…care mai sunt”, le-a mărturisit actrița urmăritorilor ei.

să fie colacul ei de salvare. Până acum a funcționat, iar actrița se bazează pe el de fiecare dată. Ce s-a întâmplat însă cu o zi în urmă a fost prea mult pentru ea.

ADVERTISEMENT

Actrița spune că nu se afla într-o stare prea bună, însă nu a fost înțeleasă de nimeni. Ce este cel mai rău însă, este că o persoană a făcut-o să se îndoiască de propria ei capacitate de judecată.

”Dar ieri a fost o zi…așa. Grea. Rea. Tristă. Jale. De ce? De ne ce, așa a fost. Detalii, altă dată. Nu, nu vreau să intoxic pe nimeni cu mirosul usturător greu, greu acru al stării mele proaste. Se întâmplă, nimeni nu-i dator să-mi suporte mie hachițele. Jalea. Poate o ușoară depresie?!? Cine știe?! Să nu aruncăm cu vorbe mari. Și grele.

ADVERTISEMENT

Dar, când îți comunic de la început (așa simplu și sincer), când îți spun direct: draga mea, nu sunt ok, nu mi-e tocmai bine, iar tu mă bombardezi cu înțepături, apoi continui cu “glumițe ” simpatice, doar, doar o râde lumea.

ADVERTISEMENT

Vezi tu dragă, problema nu e că mă harțuiești pur și simplu! Nu, nu-i problema că-mi dau lacrimile de neputință și de durere. Nu-i supărare că mă simt atacată… Nu, nu! Necazul e că mă faci să mă îndoiesc de propria capacitate de judecată. Da, mă simt ca și cum mi-am pierdut simțul umorului, capacitatea de a râde. Mă simt fără rost, știi? O babă acră, un zgârci fără…umor. Erau doar glumeeee!”, a mai dezvăluit actrița.

Maia Morgenstern: ”Mă doare grosolănia”

a reușit în final să se liniștească însă speră ca cei din jurul ei să îi înțeleagă mesajul. Celebra actriță spune că în ciuda simțului său dezvoltat al umorului are momente în care este tristă, sau poate chiar supărată, lucruri care i se par cât se poate de normale.

Pe de altă parte, ce nu poate să digere actrița este ”grosolănia”, indiferent de forma prin care aceasta este transmisă.

”Crezusem că-s o scorpie fără haz, c-am ajuns un hârb, că m-am transformat într-o B acră, surdă și consti… Dar nu! Uf, mi-a trecut spaima! Bine că m-ai liniștit! Merci! Sunt un om normal care are dreptul să se supere, să se întristeze…ba, chiar are și curajul să recunoască lucrul aceste: mă doare grosolania. Sub orice formă ar fi livrată ea”, a mai scris Maia Morgenstern pe Facebook.