Maia Sandu a condamnat atacurile cu rachetă ale Rusiei asupra orașelor ucrainene. „Sunt crime de război, ele nu au nicio justificare”

Președintele Maia Sandu a condamnat atacul cu rachete balistice purtat de Rusia sâmbătă, când a lovit mai multe orașe din Ucraina, inclusiv un bloc de locuințe din orașul Dnipro, susținând că acest tip de atacuri reprezintă crime de război.

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat duminică atacul cu rachete purtat de Rusia sâmbătă asupra Ucrainei, subliniind că lovirea infrastructurii orașelor și uciderea civililor reprezintă crime de război.

Aceasta a menționat și faptul că una dintre rachetele lansate de Rusia a lovit un bloc de locuințe unde locuiau nu mai puțin de 1.700 de persoane.

„Ieri, Rusia a reluat atacurile cu rachete asupra Ucrainei. O rachetă a lovit un bloc de locuit cu 1700 de oameni din Dnipro, făcând zeci de victime și răniți, lăsând mulți oameni sub dărâmături. Atacurile au țintit infrastructura energetică din multe regiuni din țara vecină.

În plină iarnă, ucrainenii trăiesc în frig, fără apă și curent, știind că o rachetă poate lovi oricând casa lor și le poate lua viața. Asta e realitatea războiului, impusă de agresor – chiar aici, în vecinătatea noastră.

Condamnăm ferm agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Atacurile asupra infrastructurii orașelor și uciderea civililor sunt crime de război, ele nu au nicio justificare”, se arată în mesajul transmis duminică de Maia Sandu.

Președintele Republicii Moldova a amintit și că fragmente din rachetele lansate de Rusia au ajuns pe teritoriul Moldovei, mai multe astfel de fragmente fiind descoperite sâmbătă lângă localitatea Briceni.

Un mesaj de condamnare a venit și din partea Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene de la Chişinău, care a subliniat că atacurile purtate de Rusia încalcă orice normă a dreptului internațional.

“Acţiunile brutale de astăzi, care au vizat zone civile, intens populate din oraşele Kiev, Harkov, Nikolaev, Liov, Odesa şi Viniţa, încalcă grav orice normă a dreptului internaţional umanitar şi, implicit, a Cartei Naţiunilor Unite.

Cetăţenii noştri resimt consecinţele dramatice ale acestui război, iar o dovadă în plus este descoperirea în zona sectorului de frontieră Larga din raionul Briceni a resturilor unei rachete, provenite din atacurile aeriene ale Rusiei asupra Ucrainei”, arată un comunicat al diplomaţiei de la Chişinău.

Duminică, bilanțul atacului cu r a ajuns la 9 morți și 60 de răniți, cu 12 copii printre persoanele rănite.

Eternal memory to all whose lives were taken by 🇷🇺 terror! The world must stop evil. Debris clearance in Dnipro continues. All services are working. We’re fighting for every person, every life. We’ll find everyone involved in terror. Everyone will bear responsibility. Utmost.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)