Maia Sandu, despre planul lui Putin pentru Republica Moldova: „Crede că poate obține controlul”

Maia Sandu crede că Putin își dorește să obțină controlul inclusiv asupra Republicii Moldova. Ce spune despre negocierile cu Ucraina
Ana-Maria Tomescu
23.08.2025 | 06:45
Maia Sandu despre planul lui Putin pentru Republica Moldova Crede ca poate obtine controlul
Maia Sandu, despre planul lui Putin pentru Republica Moldova: „Crede că poate obține controlul”. colaj Fanatik/ Foto hepta

Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, spune că președintele rus Vladimir Putin va continua războiul hibrid, scopul acestuia fiind să preia controlul asupra puterii în Republica Moldova. Totodată, aceasta consideră că Putin nu vrea să semneze un acord de pace cu Ucraina, dorind că continue conflictul militar izbucnit în 2022.

Maia Sandu, despre războiul hibrid al Rusiei în Republica Moldova și negocierile cu Ucraina

În cadrul unui podcast, președinta Republicii Moldova a vorbit despre stadiul negocierilor pentru un eventual acord de pace între Rusia și Ucraina, arată Newsmaker.md. Maia Sandu crede că liderul de la Kremlin va continua războiul și vrea să obțină inclusiv controlul asupra Republicii Moldova, nu doar în regiunea transnistreană.

„Părerea mea este că Putin nu își dorește să oprească acest război și de aceea va fi mai complicat, chiar daca eforturile din partea Occidentului se fac și sper că vor fi eforturi susținute în continuare în următoarele săptămâni și luni”, a declarat președinta Maia Sandu, potrivit sursei citate.

Maia Sandu: „Kremlinul este determinat să preia controlul asupra puterii”

Întrebată dacă ia în considerare varianta ca Putin să condiționeze un eventual acord de pace prin includerea Republicii Moldova în sfera de influență a Rusiei, Maia Sandu a răspuns că nu crede acest lucru. Totuși, ea a subliniat că rușii încearcă în continuare să preia controlul Moldovei prin metode de război hibrid.

„Din câte cunoaștem noi, Republica Moldova nu este pe masa negocierilor. Negocierile acum sunt pe încetarea războiului. (…) E clar că rușii cred că pot obține controlul asupra Republicii Moldova și nu doar în regiunea transnistreană, dar în general – în toată țara, prin aceste metode de război hibrid. (…)

A înțeles care este capacitatea propriei armate în Ucraina, în acești trei ani și jumătate, și acum Kremlinul este determinat să folosească instrumentele pe care le resimțim noi în fiecare zi, această presiune, pentru ca totuși să preia controlul asupra puterii”, a adăugat Maia Sandu.

În ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Ucraina, Maia Sandu consideră că acestea ar putea proteja și Republica Moldova. În același timp, lidera de la Chișinău spune că „umbrela serioasă de securitate ar fi calitatea de membru în Uniunea Europeană”.

