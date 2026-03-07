„Mâine îl numim!”. Scenariu bombă la Botoșani: Iftime a ales antrenorul, însă un spaniol îl poate înlocui la vară

ADVERTISEMENT

FC Botoșani s-a despărțit de Leo Grozavu, deși antrenorul a avut o perioadă foarte bună pe banca moldovenilor și chiar a terminat turul campionatului pe primul loc în clasament. Valeriu Iftime caută o variantă bună de antrenor pentru acest play-out, iar Marius Croitoru este varianta aleasă, însă omul de afaceri a mai dezvăluit o pistă cel puțin interesantă.

Marius Croitoru, alesul lui Valeriu Iftime

Foarte puțină lume credea în luna noiembrie a anului 2025 că FC Botoșani nu va prinde una dintre primele șase poziții din clasament. Mai mult decât atât, moldovenii riscă să termine sezonul regulat pe locul 10, iar după înjumătățire încep emoțiile la retrogradare.

cu care deja a discutat despre această posibilitate, însă patronul lui FC Botoșani mai are o variantă. În meciul cu Petrolul, pe banca tehnică va sta Nicu Roșca, însă moldovenii vor oficializa noul antrenor în decursul zilei de duminică, .

„Vreau un antrenor care cunoaște echipa. Am vorbit cel mai mult cu Marius Croitoru. Pentru mine este o soluție bună, mai ales în condițiile pe care le pun acum. Trebuie să reglăm bugetul. Trebuie să vorbesc cu Primăria. Un gazon se poate face, un vestiar se poate face. Putem ține o echipă în Liga 1 cu mai puțini bani. Dacă nu putem, n-o mai ținem!”.

Cine ar putea veni antrenor la Botoșani din vară?!

FC Botoșani ar putea schimba din nou antrenorul în vară. Valeriu Iftime a vorbit inclusiv despre cooptarea unui antrenor spaniol, lider cu Inter D’Escaldes, în campionatul din Andorra. Felip Ortiz și Otger Canals se ocupă de fosta adversară a FCSB-ului din UEFA Champions League.

„Lucrurile sunt blocate cu Marius Croitoru. Mai așteptăm răspunsuri, inclusiv din Andorra. Pentru acest meci rămâne pe bancă antrenorul secund, domnul Roșca, însă mâine vom numi antrenorul. (n.r. despre posibilitatea venirii unui antrenor iberic) Este vorba de un spaniol din Andorra. Dacă vine de la Sepsi este mai grozav? Asociații mei l-au urmărit, doar că el acolo este pe primul loc cu echipa lui, are de luat niște premii, niște bonusuri, deci nu vine acum. Poate vine din vară.

Eu acum caut o soluție care să știe rețeta noastră. Echipa a jucat cel mai bine cu Marius Croitoru. După ce a plecat, ne-am afundat într-o lipsă de rezultate. Are foame de fotbal, acum are și licență… ultima dată când a plecat de la mine a fost din cauza licenței. Am o slăbiciune pentru el, pentru că știu cât fotbal știe”, a explicat Iftime, conform