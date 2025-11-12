„Mâinile lui Dumnezeu!” Incredibil cât a putut să arunce de la margine un fotbalist din prima ligă

ADVERTISEMENT

Echipa englezească Brentford, un pionier în aplicarea statisticii și a matematicii avansate în fotbal, a știut cum să exploateze talentul ascuns pe care Michael Olabode Kayode (21 ani). Și din acest motiv a plătit 17,5 milioane de euro Fiorentinei pentru serviciile sale.

Michael Kayode a aruncat de la margine 65,4 metri

Michael Kayode, aruncă de margine la distanțe care par imposibil de anticipat. Ultima lui astfel de reușită a măsurat 65,4 metri. Internaționalul U21 al Italiei, fost jucător la academia lui Juventus, a fost caracterizat de englezi ca având „mâinile lui Dumnezeu”

ADVERTISEMENT

Aruncările de la margine foarte lungi ale tânărului fotbalist provoacă deja teamă în fotbalul englez, unde astfel de procedee de repunere a mingii în joc sunt la ordinea zilei. Kayode deține acum patru dintre cele mai lungi șase aruncări din istoria Premier League.

Cea mai lungă este cea avută în partida cu Fulham, când mingea plecată din mâinile lui a parcurs distanța de 65,4 metri. Cu mult peste o jumătate de teren de fotbal. Anterior, Kayode aruncase 57,8 metri, cu West Ham, 54,3 metri cu Nottingham Forrest și 52,8 metri cu tot cu West Ham.

ADVERTISEMENT

Brentford a marcat nouă goluri după auturile lui

Kayode l-a depășit pe Tyrick Mitchell, de la Crystal Palace, care într-un meci cu Bournemouth a aruncat 63,7 metri. “Am încercat o dată și am descoperit că mă pricep la asta. În Anglia lucrăm mult la aceste situații. Există statistici incredibile pe fazele fixe”, a mărturisit Kayode pentru „Calcio Premier”.

ADVERTISEMENT

Ritualul său este deja un clasic. Apucă mingea, o șterge pe tricou sau cu un prosop, se sprijină de panoul publicitar, își arcuiește ușor spatele și o catapultează la o distanță la care unii ajung greu chiar și cu piciorul.

Iar aportul lui Kayode la echipa sa este semnificativ. Brentford e echipa care a marcat cele mai multe goluri din aruncări de la margine, ajungând la 9 reușite. La mare distanță este Crystal Palace, cu patru goluri plecate din aruncări de la margine.

ADVERTISEMENT

Kayode are cele mai multe aruncări de la margine

Prin cele 128 de aruncări de la margine – nimeni nu a avut mai multe – Kayode se plasează în primii 25 de jucători care au generat cele mai multe ocazii de gol din . În ciuda faptului că acestea au venit într-un mod inedit, el este acolo sus, în top.

“În aruncările de la margine este mult haos. Ele nu au puterea unui corner, pentru că nu poți îndepărta mingea atât de departe. Dar dacă mingea aterizează acolo, în careul advers, poate ajunge la un coechipier, care să înscrie”, a explicat fotbalistul de 21 de ani.